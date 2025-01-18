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Ситуация на границе: въезда в Польшу ждут более тысячи машин

  • 18.01.2025, 15:33
Ситуация на границе: въезда в Польшу ждут более тысячи машин

Очереди из пассажирских автобусов днем в субботу нет.

Более 1100 легковых автомобилей ждут въезда в Польшу по состоянию на середину дня 18 января.

Про это свидетельствуют данные Государственного пограничного комитета.

Если верить данным ГПК, очереди из пассажирских автобусов днем в субботу нет. Как пишут в чатах, сейчас пересечение польской границы на автобусе занимает не более 4-5 часов.

Есть ли очередь на выезд из Польши в Беларусь и какого она размера информации нет.

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