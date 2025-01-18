Смертельно больного путиниста Буйнова срочно прооперировали 11 18.01.2025, 15:38

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Александр Буйнов

Артисту стало плохо накануне Нового года.

У российского пропутинского артиста, который поддерживает военное вторжение России в Украину Александра Буйнова все сильнее ухудшается здоровье на фоне онкологии.

Как пишет российский телеграмм-канал SHOT, Буйнова экстренно прооперировали в террористической Москве.

Говорят, что певец травмировал позвоночник. Якобы Буйнов обратился в больницу с жалобами на сильные боли в спине и ногах при ходьбе в конце декабря. При обследовании врачи диагностировали травму позвоночника в районе поясницы. Такая обычно случается при резком неудачном движении, падении или при большой нагрузке на спину.

Буйнова госпитализировали и на следующий день провели декомпрессивно-стабилизирующую операцию.

Ранее стало известно, что 74-летнему певцу-путинисту диагностировали последнюю стадию рака предстательной железы и присвоили паллиативный статус.

Поэтому не исключено, что операция проводилась как раз из-за онкологии, а не травмы позвоночника.

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