закрыть
18 января 2025, суббота, 16:45
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Смертельно больного путиниста Буйнова срочно прооперировали

11
  • 18.01.2025, 15:38
  • 6,030
Смертельно больного путиниста Буйнова срочно прооперировали
Александр Буйнов

Артисту стало плохо накануне Нового года.

У российского пропутинского артиста, который поддерживает военное вторжение России в Украину Александра Буйнова все сильнее ухудшается здоровье на фоне онкологии.

Как пишет российский телеграмм-канал SHOT, Буйнова экстренно прооперировали в террористической Москве.

Говорят, что певец травмировал позвоночник. Якобы Буйнов обратился в больницу с жалобами на сильные боли в спине и ногах при ходьбе в конце декабря. При обследовании врачи диагностировали травму позвоночника в районе поясницы. Такая обычно случается при резком неудачном движении, падении или при большой нагрузке на спину.

Буйнова госпитализировали и на следующий день провели декомпрессивно-стабилизирующую операцию.

Ранее стало известно, что 74-летнему певцу-путинисту диагностировали последнюю стадию рака предстательной железы и присвоили паллиативный статус.

Поэтому не исключено, что операция проводилась как раз из-за онкологии, а не травмы позвоночника.

Написать комментарий 11

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Лучше купить магнитик
Лучше купить магнитик Ирина Халип
Россию ждут товары по талонам?
Россию ждут товары по талонам? Андерс Аслунд
Плавучие кошмары трех морей
Плавучие кошмары трех морей Владимир Халип
Россия начинает сыпаться, а тут предлагают переговоры
Россия начинает сыпаться, а тут предлагают переговоры Андрей Клименко