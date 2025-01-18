Большинство районов Беларуси признали «неблагоприятными» для сельского хозяйства

Большинство районов Беларуси признали «неблагоприятными» для сельского хозяйства6
- 18.01.2025, 15:40
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Совмин опубликовал список.
Правительство Беларуси обновило список районов, которые считаются неблагоприятными для производства сельскохозяйственной продукции.
Соответствующее решение подписал премьер-министр Республики Роман Головченко, а в субботу его опубликовали на Национальном правовом Интернет-портале. К слову, перечень обновляется раз в пять лет.
Согласно постановлению Совмина, с 2025 по 2029 год «неблагоприятными» для производства той или иной сельхозпродукции будут считаться сразу 65 районов по всей стране. Тем не менее, это на один меньше, чем в прошлый раз: в 2020-2024 годах их было 66.
Интересно, что больше всего «неудачных» регионов находятся в Гомельской и Витебской областях, а меньше всего — на Брестчине, Гродненщине и Минщине. Так, правительство признало «неблагоприятными» следующие районы:
Витебская область:
Бешенковичский,
Браславский,
Верхнедвинский,
Витебский,
Глубокский,
Городокский,
Докшицкий,
Лепельский,
Лиозненский,
Миорский,
Поставский,
Россонский,
Сенненский,
Ушачский,
Чашникский,
Шумилинский.
Гомельская область:
Брагинский,
Буда-Кошелевский,
Ветковский,
Гомельский,
Добрушский,
Ельский,
Житковичский,
Калинковичский,
Кормянский,
Лельчицкий,
Лоевский,
Мозырский,
Наровлянский,
Октябрьский,
Петриковский,
Речицкий,
Рогачевский,
Светлогорский,
Хойникский,
Чечерский.
Гродненская область:
Дятловский,
Ивьевский,
Новогрудский,
Свислочский.
Минская область:
Березинский,
Вилейский,
Воложинский,
Крупский,
Логойский,
Мядельский.
Могилевская область:
Белыничский,
Бобруйский,
Быховский,
Глусский,
Климовичский,
Кличевский,
Костюковичский,
Краснопольский,
Кричевский,
Могилевский,
Славгородский,
Хотимский,
Чаусский,
Чериковский.