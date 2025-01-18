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Большинство районов Беларуси признали «неблагоприятными» для сельского хозяйства

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  • 18.01.2025, 15:40
  • 3,054
Большинство районов Беларуси признали «неблагоприятными» для сельского хозяйства
иллюстративное фото

Совмин опубликовал список.

Правительство Беларуси обновило список районов, которые считаются неблагоприятными для производства сельскохозяйственной продукции.

Соответствующее решение подписал премьер-министр Республики Роман Головченко, а в субботу его опубликовали на Национальном правовом Интернет-портале. К слову, перечень обновляется раз в пять лет.

Согласно постановлению Совмина, с 2025 по 2029 год «неблагоприятными» для производства той или иной сельхозпродукции будут считаться сразу 65 районов по всей стране. Тем не менее, это на один меньше, чем в прошлый раз: в 2020-2024 годах их было 66.

Интересно, что больше всего «неудачных» регионов находятся в Гомельской и Витебской областях, а меньше всего — на Брестчине, Гродненщине и Минщине. Так, правительство признало «неблагоприятными» следующие районы:

Витебская область:

Бешенковичский,

Браславский,

Верхнедвинский,

Витебский,

Глубокский,

Городокский,

Докшицкий,

Лепельский,

Лиозненский,

Миорский,

Поставский,

Россонский,

Сенненский,

Ушачский,

Чашникский,

Шумилинский.

Гомельская область:

Брагинский,

Буда-Кошелевский,

Ветковский,

Гомельский,

Добрушский,

Ельский,

Житковичский,

Калинковичский,

Кормянский,

Лельчицкий,

Лоевский,

Мозырский,

Наровлянский,

Октябрьский,

Петриковский,

Речицкий,

Рогачевский,

Светлогорский,

Хойникский,

Чечерский.

Гродненская область:

Дятловский,

Ивьевский,

Новогрудский,

Свислочский.

Минская область:

Березинский,

Вилейский,

Воложинский,

Крупский,

Логойский,

Мядельский.

Могилевская область:

Белыничский,

Бобруйский,

Быховский,

Глусский,

Климовичский,

Кличевский,

Костюковичский,

Краснопольский,

Кричевский,

Могилевский,

Славгородский,

Хотимский,

Чаусский,

Чериковский.

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