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Оккупанты обезглавили украинских бойцов на территории РФ и сняли видео с угрозами

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  • 18.01.2025, 15:48
  • 6,422
Оккупанты обезглавили украинских бойцов на территории РФ и сняли видео с угрозами
иллюстративное фото

Военные преступники заявили, что они из 155-й бригады морской пехоты.

Российские оккупанты в Курской области могли обезглавить по меньшей мере четырех украинских военных. Видео с насаженными на палки головами они обнародовали в своих соцсетях. На это обратил внимание старший научный сотрудник Института внешнеполитических исследований Роб Ли, пишет «Фокус».

«Пророссийский Telegram-канал опубликовал несколько видео, на которых видно двое российских военных с обезглавленными головами четырех украинских военных на пиках. Он также опубликовал видео жестокого обращения с украинскими военнопленными и осквернения тел. Один из людей на одном из видео (лица закрыты) говорит, что они из 155-й отдельной бригады морской пехоты», — написал Роб Ли.

На двух опубликованных видео российские оккупанты стоят на фоне голов, насаженных на колы. По их словам, это головы украинских военных. На одном роликах — две головы, на втором — четыре. У одного из бойцов, которые позировали на фоне голов, на бронежилете была нашивка с логотипом «ЧВК Вагнера».

Еще есть одно видео с другой локации, где воин в форме без опознавательных знаков топором отрубает голову погибшему военному.

«Мы, 155 бригада морской пехоты, первая рота. Кто придет на нашу землю с оружием, то будет с каждой», — сказал он.

В этих роликах россияне намекают, что погибшие — украинские защитники, которые участвовали в боях на территории РФ. Лица всех людей, снявшихся рядом с убитыми скрыты балаклавами и размыты.

Украинский журналист Юрий Бутусов распространил это (видео https://t.me/ButusovPlus/16670) в своем телеграм-канале и отметил, что его категорически не стоит смотреть людям со слабой психикой.

«Это видео — ответ российских преступников на многочисленные кадры, где военнослужащих ВС РФ, брошенных на убой Путиным, в украинском плену лечат, кормят и беспокоятся о них, чтобы потом обменять», — написал журналист.

Украинская сторона пока официально не комментировала информацию о возможном обезглавливании украинских защитников.

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