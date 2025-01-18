закрыть
18 января 2025, суббота, 16:45
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«Она стала результативным снайпером»

2
  • 18.01.2025, 15:58
  • 5,106
«Она стала результативным снайпером»
Мария Зайцева

Стали известны обстоятельства героической гибели Марии Зайцевой.

В Украине погибла доброволец из Беларуси Мария Зайцева.

Некролог на гибель белоруски опубликовал на своей странице в Facebook Руслан Мирошниченко — командир 2-го Международного легиона Вооруженных Сил Украины.

Руслан Мірашнічэнка

«Мозг рвет на части ... Не могу молчать, и я не могу сказать больше, чем можно», — начал свой пост Мирошниченко.

В Легионе Мария оказалась с первых дней его формирования. С 2022 года Мария работала в медпункте, но говорила, что это не ее и что она должна быть в окопе с ребятами.

В 2023 году на Восточном фронте, оказывая помощь украинским бойцам, Мария получила ранение.

После реабилитации, пройдя обучение и тренировки в течение нескольких месяцев, Мария Зайцева стала результативным снайпером.

Марыя Зайцава

Командир легиона сообщил обстоятельства гибели белоруски:

«Сегодня ночью под Покровском она поработала хорошо, но арта делает свое. Вспомните Марию сегодня. Помолчим ... она отдала жизнь за нашу и вашу свободу. За свободную Беларусь и свободную Украину. Сильная девушка-воин. Честь!».

На данный момент тело погибшей находится в зоне обстрела под Покровском.

Марыя Зайцава ў 2020 годзе: траўмаванне падчас пратэстаў і пасля аперацыі

В августе 2020 года фотография белоруски с окровавленным лицом облетела интернет. Мария была ранена во время акции протеста у Стелы в Минске. Тогда рядом с ней произошел взрыв шумовой гранаты, брошенной силовиками. После нескольких операций на родине Марию эвакуировали в Чехию, где она продолжила реабилитацию.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Лучше купить магнитик
Лучше купить магнитик Ирина Халип
Россию ждут товары по талонам?
Россию ждут товары по талонам? Андерс Аслунд
Плавучие кошмары трех морей
Плавучие кошмары трех морей Владимир Халип
Россия начинает сыпаться, а тут предлагают переговоры
Россия начинает сыпаться, а тут предлагают переговоры Андрей Клименко