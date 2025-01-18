«Она стала результативным снайпером»2
- 18.01.2025, 15:58
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Стали известны обстоятельства героической гибели Марии Зайцевой.
В Украине погибла доброволец из Беларуси Мария Зайцева.
Некролог на гибель белоруски опубликовал на своей странице в Facebook Руслан Мирошниченко — командир 2-го Международного легиона Вооруженных Сил Украины.
«Мозг рвет на части ... Не могу молчать, и я не могу сказать больше, чем можно», — начал свой пост Мирошниченко.
В Легионе Мария оказалась с первых дней его формирования. С 2022 года Мария работала в медпункте, но говорила, что это не ее и что она должна быть в окопе с ребятами.
В 2023 году на Восточном фронте, оказывая помощь украинским бойцам, Мария получила ранение.
После реабилитации, пройдя обучение и тренировки в течение нескольких месяцев, Мария Зайцева стала результативным снайпером.
Командир легиона сообщил обстоятельства гибели белоруски:
«Сегодня ночью под Покровском она поработала хорошо, но арта делает свое. Вспомните Марию сегодня. Помолчим ... она отдала жизнь за нашу и вашу свободу. За свободную Беларусь и свободную Украину. Сильная девушка-воин. Честь!».
На данный момент тело погибшей находится в зоне обстрела под Покровском.
В августе 2020 года фотография белоруски с окровавленным лицом облетела интернет. Мария была ранена во время акции протеста у Стелы в Минске. Тогда рядом с ней произошел взрыв шумовой гранаты, брошенной силовиками. После нескольких операций на родине Марию эвакуировали в Чехию, где она продолжила реабилитацию.