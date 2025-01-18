В Воронежской области третьи сутки горит атакованная ВСУ нефтебаза
- 18.01.2025, 16:03
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Опубликованы новые кадры.
В Воронежской области РФ третий день подряд горит нефтебаза «Лискинская». Ее 16 января атаковали украинские защитники.
Об этом сообщает Astra.
В сети очевидцы публикуют соответствующие кадры, на которых можно заметить, что на нефтебазе продолжается пожар.
Накануне на территории Лискинского района Воронежской области ввели режим чрезвычайной ситуации из-за пожара.
Напомним, в ночь на 16 января бойцы ССО во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны атаковали нефтебазу «Лискинская», что в Воронежской области РФ. Нефтебаза входит в структуру «Роснефти».
Генштаб ВСУ уточнял, что было попадание в цель по меньшей мере трех ударных дронов. Удар спровоцировал масштабный пожар на объекте россиян.