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В Воронежской области третьи сутки горит атакованная ВСУ нефтебаза

  • 18.01.2025, 16:03
  • 1,048
В Воронежской области третьи сутки горит атакованная ВСУ нефтебаза

Опубликованы новые кадры.

В Воронежской области РФ третий день подряд горит нефтебаза «Лискинская». Ее 16 января атаковали украинские защитники.

Об этом сообщает Astra.

В сети очевидцы публикуют соответствующие кадры, на которых можно заметить, что на нефтебазе продолжается пожар.

Накануне на территории Лискинского района Воронежской области ввели режим чрезвычайной ситуации из-за пожара.

Напомним, в ночь на 16 января бойцы ССО во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны атаковали нефтебазу «Лискинская», что в Воронежской области РФ. Нефтебаза входит в структуру «Роснефти».

Генштаб ВСУ уточнял, что было попадание в цель по меньшей мере трех ударных дронов. Удар спровоцировал масштабный пожар на объекте россиян.

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