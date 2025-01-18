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В Мозыре задержали ликвидатора аварии на ЧАЭС

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  • 18.01.2025, 16:45
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В Мозыре задержали ликвидатора аварии на ЧАЭС
Владимир Телепун

Силовики регулярно задерживают Владимира Телепуна.

В пятницу, 17 января, в Мозырском районном суде судили ликвидатора аварии на ЧАЭС и правозащитника Владимира Телепуна, сообщает телеграм-канал издания «Флагшток».

Источник утверждает, что правозащитника задержали еще 15 января, в среду. Информация о суде над ним появилась в расписании Мозырского районного суда. Правозащитника судили по административной статье 19.11 КоАП за «распространение экстремистской информации».

Силовики регулярно задерживают Владимира Телепуна. В декабре 2021 года на его даче и квартире проводили обыск.

Владимир Телепун — ликвидатор аварии на ЧАЭС. Он награжден украинским орденом «Чернобыльский крест: Мужество. Честь. Гуманность», который у него в апреле 2013 года вместе с домашним электроинструментом украли воры. Тогда награду удалось вернуть с помощью Следственного комитета.

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