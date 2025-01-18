«Кошмары Лукашенко обострились» 14 18.01.2025, 17:12

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Режим боится всех.

Лукашенко с 20-го года панически боится вхождения в Беларусь вооруженных отрядов белорусских добровольцев и войск НАТО, пишет читатель сайта Charter97.org:

—Кошмары Лукашенко обострились. Страхи самопровозглашенного озвучивает вся машина чиновников и пропаганды, все повторяют лукашенковский бред о вторжении из ЕС.

16 января вышло интервью с главой Совбеза Вольфовичем, где тот тоже делится страхами своего господина. Дескать, вооруженные противники Лукашенко хотят захватить приграничный район на западной границе Беларуси, а за ними хлынут полчища НАТО. Прикорытный генерал не скрывает опасений, что могут восстать угнетенные белорусы, особенно молодежь.

Режим боится всех: белорусский народ, белорусскую молодежь, соседние страны, сражающуюся против Путина Украину, весь процветающий Запад.

При этом западные страны никогда не угрожали Лукашенко вторжением в Беларусь. Обидно, что белорусы попали под иго безумного диктатора, боящегося собственной тени.

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