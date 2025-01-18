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В Беларуси резко похолодает

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  • 18.01.2025, 17:26
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В Беларуси резко похолодает

Однако на серьезные сугробы расчитывать не стоит.

Синоптик Дмитрий Рябов в эфире телеканала ОНТ сказал о резком похолодании на неделе с 20 по 26 января в Беларуси.

- В этом году зима явно в упадке. Начавшийся год поражает аномалией тепла с положительным отклонением температуры от климатической нормы, - заметил синоптик.

По его словам, несмотря на похолодание со второй половины следующей недели, средняя температура воздуха будет до 5 градусов теплее нормы, однако это не отменяет ее морозных и снежных накатов с зимними сюрпризами, не смогут кардинально изменить ситуацию.

- Да и рассчитывать на обильное количество осадков, а значит, и на серьезные сугробы, не стоит.

Рябов заметил, что в начале недели ожидается облачная с прояснениями погода, без осадков. В ночные и утренние часы местами будет туман, слабый гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер окажется южный. В понедельник, 20 января, ночью прогнозируется от -2 до +3 градусов. Днем температура воздуха составит от +2 до +7 градусов. Во вторник, 21 января, в дневные часы будет до +5 градусов.

Специалист обратил внимание на то, что уже ближе к середине недели метеоусловия начнет определять атмосферный фронт от циклона, центр которого находится над Балтийским морем. Ожидается преобладание облачной с прояснениями погоду. В утренние часы по северной части, а днем в большинстве районов Беларуси прогнозируются осадки: дождь и мокрый снег. Ветер будет преобладать западный, северо-западный. Ночью и утром возможны туман, слабый гололед, на дорогах местами гололедица. В среду, ночью, 22 января, температура воздуха окажется около 0 градусов, а днем будет до +3 градусов.

Согласно предварительному прогнозу, в начале второй половины недели в стране похолодает по причине того, что погодные условия начнет формировать область высокого атмосферного давления, более холодный воздух с севера. Синоптик отметил, что локально пройдет небольшие кратковременные осадки. Ветер ожидается северный, северо-западный. В четверг, 23 января, ночью прогнозируется от -1 до -6 градусов. Днем температура воздуха составит от 0 до -4 градусов. В пятницу, 24 января, ночью будет до -9 градусов. Днем прогнозируется от +3 градусов по юго-западной части и до -4 градусов по северо-восточной.

Дмитрий Рябов отметил, что в последние выходные января на погоду окажет влияние антициклон с центром над юго-западом Европы. В Беларуси осадков не ожидается. Ветер окажется западный, юго-западный. В ночные и утренние часы вероятен туман. В субботу, 25 января, ночью, прогнозируется от -5 до -10 градусов. Днем будет от -2 градусов по северо-востоку до +4 градусов по юго-западу. В воскресенье, 26 января, днем температура воздуха составит от 0 до +4 градусов.

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