Где в Минске будут купели на Крещение

Где в Минске будут купели на Крещение4
- 18.01.2025, 17:41
Всего в столице и окрестностях оборудуют семь таких мест.
Православные верующие традиционно окунаются в проруби на Крещение, 19 января. Считается, что вода в это время заряжает здоровьем, пишет tochka.by.
В Минске на Крещение подготовят купели на Цнянском водохранилище, Комсомольском озере, водохранилище Дрозды, на Национальном олимпийском стадионе "Динамо" и в Храме-памятнике в честь Всех Святых.
Всего по стране организуют около 180 купелей, где за безопасностью проследят сотрудники МЧС и ОСВОДа.
Купания начнутся 18 января в 18:00, а закончатся 19-го числа в 24:00.
Стоит помнить, что погружение в ледяную воду – довольно серьезный стресс для организма.