Кандидат на пост канцлера Германии от оппозиции: Трамп предсказуем 18.01.2025, 17:49

Фридрих Мерц

Мерц считает нового президента США «возможностью для Европы».

Кандидат на пост канцлера Германии от оппозиционного блока ХДС/ХСС Фридрих Мерц видит в президентстве Дональда Трампа возможность для Европы.

Об этом пишет Welt.

По мнению Мерца, Трамп делает то, что говорит и это делает его предсказуемым.

«Я считаю, что Дональд Трамп очень предсказуем», – заявил председатель ХДС в субботу после встречи с главами правительств и партийными лидерами консервативных европейских партий семьи Европейской народной партии.

«Он делает то, что говорит. В этом отношении, я считаю, что мы можем подготовиться к тому, что в ближайшие недели и месяцы будет гораздо больше ясности», – добавил Мерц.

Сейчас он оценивает ситуацию как такую, что Трамп ускоряет процесс в Европе, который должен был бы начаться в любом случае. «В этом отношении это также возможность для нас сделать правильную вещь», – сказал Мерц, имея в виду усиление готовности европейцев к самозащите.

Это означает не просто больше денег на вооружение, а гораздо более эффективное их использование. Упрощение и рационализация военного развития и закупок оборонных товаров являются необходимыми, говорится в заявлении ЕНП. Мерц также упомянул об экономии от масштаба и снижении цен, если правительства стран ЕС, например, будут совместно закупать оружие у США.

«Нет причин смотреть на Вашингтон со страхом», – сказал Мерц.

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