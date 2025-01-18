В США продали особняк из фильма «Один дома» 2 18.01.2025, 17:51

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Названа цена.

Знаменитый особняк семьи Кевина Маккалистера, которого сыграл в фильме «Один дома» Маколей Калкин, продали. Дом, находящийся в пригороде Чикаго Виннетка, штат Иллинойс, приобрели за значительно более дорогую сумму, чем планировалось.

Об этом сообщило издание Bloomberg. Георгианский колониальный дом по адресу 671 Lincoln Avenue в богатом пригороде Норт-Шор в Виннетке был передан по контракту в течение недели после его листинга в мае прошлого года. Предыдущие владельцы поместья Триша и Тим Джонсон хотели получить за дом 5,2 миллиона долларов, но получили несколько предложений от покупателей, предлагавших более высокую цену. Следовательно, его финальная цена составила 5,5 миллиона долларов.

«Хотя для продавцов это конец эпохи, мы знаем, что новые владельцы создадут здесь много замечательных воспоминаний», - заявила в пресс-релизе представитель продавцов Дон Маккенна.

В особняке, площадью 850 квадратных метров, есть пять спален. В 2016 году его реконструировали, после чего владельцами стали Джонсоны. Имена новых покупателей не разглашаются, и информация о продаже пока не опубликована в записях округа.

Дом до сих пор остается популярной туристической локацией во время праздников, когда поклонники фильма собираются, чтобы впервые увидеть легендарное здание из культового фильма.

Как известно, рождественская семейная комедия «Один дома» вышла на экраны в 1990 году. Ее создали режиссеры Крис Коламбус и Джон Хьюз. Эта картина положила начало медиафраншизе из шести фильмов.

Первая часть рассказывает о приключениях 8-летнего Кевина Маккалистера, который накануне Рождества загадывает желание остаться дома самому. Его мечта сбывается: утром семья Маккалистеров в суматохе сборов летит в Париж, даже не заметив, что Кевин остался дома. Дом становится настоящей ловушкой для грабителей, над которыми мальчик вдоволь поиздевался.

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