«Нас вымели из Закавказья, Ближнего Востока, выметают из Приднестровья» 7 18.01.2025, 18:03

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Максим Калашников

Z-блогер подвел итоги российской войны против Украины.

Война стала катастрофой для России, так как уничтожает внутренние резервы страны и ее влияние за границей.

Об этом откровенно заявил российский Z-блогер Максим Калашников, пишет «Диалог».

Калашникова сильно тревожит перспектива мирного соглашения между Украиной и РФ. Он считает, что Москва сейчас находится в слишком слабой позиции, чтобы получить прекращение войны на выгодных для себя условиях. Нового «Ялтинского соглашения» Кремль не получит.

«Хочу напомнить, что та «Ялта» была в феврале 1945 года… В это время Советский Союз шел на Берлин, он победил. И та «Ялта» закрепила новые принципы мироустройства. А новая «Ялта» не слишком ли поспешна? (...) А что она закрепит? Недостижение целей «спецоперации», какие были заявлены в феврале 2022 года? А это на самом деле стратегическое поражение! Зафиксирует то, что мы не можем делать… воздушно-наступательные операции? То, что мы третий год валандаемся в кровавой мясорубке позиционной? Что нас вымели из Закавказья? Что нас сейчас выметут из Приднестровья, а заодно из Сирии, Ближнего Востока и Африки? Ребят, это не «Ялта», — заявил Калашников.

Он констатировал, что с нынешнеми властями Россия не сможет одержать победу в войне.

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