Популярный у белорусов банк вводит изменения 3 18.01.2025, 18:29

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Вводится плата за операции за границей, а также новые тарифы на некоторые услуги внутри страны.

С 17 февраля «Альфа-Банк» вводит комиссию за расходные операции за пределами Беларуси, совершенные с использованием карт международных платежных систем, сообщает пресс-служба банка.

Для карт, выпущенных белорусам или иностранцам в рамках зарплатного обслуживания, комиссия составит 1% от суммы операции. А для иностранцев, которые имеют карты не с зарплатным пакетом, плата будет 3%.

«При этом в течение 6 месяцев будет действовать акция, в соответствии с условиями которой вознаграждение не будет взиматься в случае, если валюта операции совпадает с валютой счета, к которому выпущена карта», — уточняют в банке.

С 18 февраля изменяются условия для других операций. Минимальная комиссия за снятие наличных в банкоматах других банков, включая партнерские, будет составлять 4,50 рублей. Но это изменение не распространяется на операции по выдаче наличных средств в рамках лимитов, установленных пакетами решений.

За переводы денежных средств с карт банка на карты других белорусских банков установлена комиссия в размере 1,2% от суммы плюс 1 рубль.

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