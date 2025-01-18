Le Monde: У Ына могут начаться проблемы 7 18.01.2025, 18:33

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Ким Чен Ын

Из-за большого количества жертв в боях с ВСУ.

Большое количество погибших и раненых северокорейских солдат в войне против Украины станет проблемой для лидера КНДР Ким Чен Ына. Об этом пишет Le Monde.

Издание напоминает, что, по данным разведки Южной Кореи, из 12 000 северокорейских военнослужащих, развернутых с октября 2024 года в Курской области РФ, около 300 были убиты и 2700 ранены.

При этом, как утверждал один из обезвреженных солдат КНДР в своем дневнике утверждал, что для борьбы с вражескими беспилотниками северокорейцев используют как «человеческую приманку»: солдат выходит из укрытия, чтобы заманить дрон к себе, а двое его спутников остаются в засаде.

«Когда беспилотник зависает, его можно сбить. Но часто беспилотник быстрее двух солдат из засады, и сбивают именно человеческую приманку. Даже ценой своей жизни я без колебаний буду выполнять приказы нашего верховного вождя», - написал молодой солдат.

По данным украинской разведки, северокорейские военные также используются как «миноискатели». Они продвигаются шеренгой на три-четыре метра друг от друга. Если одному из них не повезло, его либо убило мгновенно, либо добили. При этом мужчинам в северокорейских подразделениях приказано убивать себя, чтобы не попасть в плен.

«Растущее количество смертей в подразделениях, отправленных на украинский фронт, поставило Ким Чен Ына в щекотливую ситуацию. В какой-то момент ему придется оправдывать присутствие северокорейских войск на украинском фронте и объявить о гибели», - отмечает издание.

Авторы указывают, что в КНДР погибших за родину считают мучениками. И каждый год вождь отдает им дань уважения на посвященных им кладбищах. По словам аналитика Колина Цвирко, в случае войны в Украине Ким Чен Ын имеет два варианта: либо отказаться от останков своих солдат, как это сделал его дед Ким Ир Сен в случае с северокорейскими летчиками, погибшими в Сирии во время войны Судного дня, или репатриировать их, организовать церемонии кремации и создать новое кладбище мучеников:

«В обоих случаях, чтобы семьи погибших не создавали проблем, он должен будет предоставить им компенсацию, или угрожать потерей преимуществ, которые дает им пребывание в армии, или даже попаданием в трудовые лагеря».

В то же время издание утверждает, что вероятная отправка новых подразделений КНДР на украинский фронт вряд ли станет решающим преимуществом для России, ведь, несмотря на то, что они мужественные и обученные, эти люди не готовы к современной войне.

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