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Ученые: Птицы умеют «общаться» с сородичами разных видов

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  • 18.01.2025, 18:43
Ученые: Птицы умеют «общаться» с сородичами разных видов

Они обмениваться полезной информацией.

Ученые из Колледжа сельскохозяйственных, потребительских наук и наук об окружающей среде Иллинойского университета (США) предположили, что певчие птицы способны «разговаривать» с представителями других видов, чтобы обмениваться полезной информацией о длительном перелете, пишет «Нож».

Исследователи проанализировали 18300 часов записи звуков, которые издают перелетные птицы. С помощью ИИ команде удалось распознать характерные «шумы» 25 видов певчих птиц. Далее ученые подсчитали, как часто конкретные звуки совпадали по времени, проверяя интервалы в 15, 30 и 60 секунд. Расчеты показали, что межвидовая коммуникация куда теснее, чем они предполагали: данные сложно было объяснить случайностью.

«Мы не можем быть уверены в том, что они говорят, но птицы могут издавать звуки во время полета, чтобы сообщить о своем виде, возрасте и поле. И мы можем предположить, что эти звуки во время полета могут быть связаны с навигацией или поиском подходящей остановки», — сообщил ведущий автор исследования Бенджамин Ван Дорен, доцент кафедры природных ресурсов и наук.

Команда планирует провести новые исследования. Например, они собираются прикрепить крошечные микрофоны к птицам разных видов и отследить закономерности в их «разговорах» с «попутчиками».

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