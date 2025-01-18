На чем собирается экономить Лукашенко 1 18.01.2025, 19:28

Дела в белорусской экономике хуже, чем многие думают.

В среду, 15 января, Александр Лукашенко провел с правительством совещание по государственной инвестиционной программе на этот год. Хотя правильнее было бы его назвать совещанием по экономии государственных средств. Потому что про экономию там говорилось гораздо больше, чем про инвестиции.

О том, почему власти заговорили об экономии, и на чем они собираются экономить, - в новом выпуске программы «Оптимум» на ютуб-канале «Белорусы и рынок».

«Ни одной копейки нельзя тратить на то, без чего мы можем обойтись. Всякие офисы, конторы и прочее. У нас этого барахла хватает. Государственные они, для МВД, госслужащих и не важно для кого. И экономия, экономия, экономия», - сказал Лукашенко во время совещания.

Хотя требование о том, что нужно экономить, противоречит всему, что говорили белорусские чиновники еще два-три месяца назад. Масштабная модернизация цементных заводов, строительство гигантского завода холодильников, модернизация мясоперерабатывающих предприятий, новая фаза модернизации деревообработки. Это лишь ничтожная часть всех планов.

На этот год власти планируют потратить на инвестиции порядка 50 млрд рублей. Из них 6,5 млрд должны составить инвестиции из государственного бюджета. При плане роста экономики на 4 процента инвестиции в этом году должны вырасти на 8 процентов. И именно за счет инвестиций предполагалось обеспечить экономический рост в этом году. Потому что больше его обеспечивать нечем.

И вдруг все изменилось. Власти говорят, что надо экономить. Что лишних денег нет. Что деньги внезапно кончились. Что этот год будет тяжелым. И может быть не только этот год.

«Будущий год и пятилетка будут непростыми. Я говорю это откровенно. Никто из кандидатов в президенты этого не видит. Потому что он не обладает той информацией», - сказал Лукашенко.

То есть, дела в белорусской экономике возможно даже хуже, чем самые пессимистичные оценки. Просто мы не все знаем. Хотя кое о чем можно, в принципе, догадаться. Как следует из опубликованных Нацбанком 10 января данных, дефицит внешней торговли за 11 месяцев прошлого года подскочил более чем в два раза.

Потому что Беларусь сделала ставку на российский рынок. На него приходится больше 60 процентов белорусского экспорта. А российском рынке все плохо и становится только хуже.

«Опираясь на емкость рынка, нам будет очень тяжело жить и работать. Прогноз россиян по ключевым индикаторам развития крайне осторожный. Рост экономики в пределах процентов, как они планируют в пределах 1,5-2 процентов. Двузначные банковские ставки. Растущий дефицит бюджета. Это где-то более одного триллиона 200 миллиардов рублей», - признал Лукашенко.

А никаких потрясающих успехов на других рынках у белорусского экспорта добиться не получилось. Прекращение выплат российских компенсаций за российскую нефть обвалило конкурентоспособность белорусской нефтепереработки. Снижение мировых цен подорвало экспорт белорусского калия.

Не удивительно, что белорусские власти заговорили про экономию. А когда белорусские власти говорят про экономию, это почти всегда означает, что экономить они собираются на нас.

Еще третьего января на совещании со своими доверенными лицами Александр Лукашенко внезапно заговорил о том, что надо бороться с выводом денег за границу.

«Вообще деньги, заработанные в Беларуси, должны работать на Беларусь», - сказал он.

Но на самом деле, на очередных запретах вывода денег из страны много не заработаешь. Почти все, что можно было запретить, уже и так запретили. Еще в 2022 году правительство ввело ограничения на продажу активов инвесторами из недружественных стран. В 2023 году для тех же инвесторов ввели правило, согласно которому прибыль и дивиденды они могут выводить только на специальные счета и только для внутренних инвестиций в белорусскую экономику. В 2024 году ограничения на вывод денег за границу ужесточили еще больше.

Поэтому дополнительные средства и дополнительные способы сэкономить нужно будет искать где-то еще. Ну а где ты их найдешь? Только у нас в карманах. Ну и в карманах у белорусских предприятий, конечно.

14 января Александр Лукашенко назначил и нового министра по налогам и сборам, которым стал бывший замминистра финансов Дмитрий Кийко. И сразу дал ему напутствие о том, что как-то вот белорусы государству не доплачивают.

«Посмотрите льготы, которыми мы обложили (в кавычках) многие предприятия, которые эти льготы не должны иметь. Да и на население. Тот, кто должен иметь поддержку и льготы, тот должен иметь. Кто нет, значит, нет. Должен работать, упираться и поддерживать государство. Нам это в это время очень нужно. По всем направлениям», - сказал Лукашенко.

Еще можно сэкономить на социальном благополучии граждан. Вот на совещании как раз 15 января Лукашенко определил основные направления этой экономии. Ну и не сюрприз, что эти направления — это образование и медицина. Строить меньше школ и не тратить деньги на строительство больниц. Потому что экономика должна быть экономной.

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