Пустые мечты Михаил Крутихин

18.01.2025, 19:34

Иранским планам «Газпрома» не суждено сбыться?

Владимир Путин объявил, что РФ будет вести экспорт газа в Иран. На пресс-конференции после переговоров в Москве с президентом Исламской республики Пезешкияном Путин сказал, что проект газопровода из России в Иран «находится в работе» и поставки на первом этапе могут составить до 2 млрд кубометров в год с перспективой доведения до 55 млрд кубометров.

Планы эти удивительны и крайне сомнительны — во многих отношениях.

Начнем с того, что доказанных запасов природного газа у Ирана 33,9 трлн кубометров, то есть 18% мировых запасов. По этому показателю Иран занимает второе место в мире как раз после России, у которой ежегодный статистический отчет ОПЕК насчитал 47,8 трлн кубометров. Поставлять иранцам газ? Ездить в Тулу со своим самоваром? (Сравнение, правда, уже не работает, потому что Иран сейчас намного обогнал Россию по производству самоваров).

Стоит вспомнить, как в 1966 году СССР договорился с Ираном о строительстве промышленных предприятий и других объектов экономики на иранской территории и предоставил для этого кредит, который иранцы гасили поставками газа. В Иране появилось более 200 объектов сотрудничества: от Исфаханского металлургического комбината до рыборазводных хозяйств на Каспии, а советское Закавказье получило мощный источник газа.

«Исламская революция» 1979 года на какое-то время прервала импорт из Ирана, и СССР пришлось прокладывать новые маршруты для снабжения газом Армении и Грузии с месторождений в Поволжье и Западной Сибири. С исчезновением СССР главным поставщиком газа в этот регион стал «Газпром». А Азербайджан, где с участием иностранных компаний стала развиваться добыча газа на морских месторождениях, даже превратился в солидного экспортёра.

В Иране, оказавшемся под властью шиитских богословов, газовой отрасли не повезло. Превращённая в очаг региональной дестабилизации и терроризма страна столкнулась с международной изоляцией и экономическими санкциями. Некомпетентное управление энергетикой, стареющая инфраструктура, невозможность привлечения иностранных инвестиций и технологий для развития газового сектора и, наконец, расточительное потребление вызвали волну тяжелейших энергетических кризисов: остановку электростанций, веерное отключение потребителей, сворачивание промышленных производств и т. п.

Дефицит газа для внутреннего потребления тем более поразителен, что Исламская республика лишена возможности развивать газовый экспорт, который последние три года не превышает 18 млрд кубометров в год. Главные направления продаж — Ирак и Турция, около полумиллиарда кубометров поступает и в приграничные районы Азербайджана.

Расчеты иранцев на экспорт в Пакистан, а через него в Индию не оправдались. В обстановке международной изоляции Исламской республики эти страны не захотели ни строить из неё газопроводы, ни заключать какое-либо контракты. А строить заводы по сжижению газа для последующего экспорта по всему миру Иран не может из-за санкций. Инвесторам и обладателям технологий в Исламскую республику путь закрыт. Часть добываемого газа идет на нефтепромыслы и закачивается там под землю, чтобы увеличить дебит нефтяных скважин.

Для снабжения своих северо-восточных регионов Иран покупает газ в соседнем Туркменистане по двум газопроводам. Более того, в последнее время Тегеран перебрасывает часть туркменского газа через свою территорию в Турцию по схеме замещения.

В июне прошлого года «Газпром» и Национальная газовая компания Ирана подписали… нет, не соглашение о начале проекта и не контракт, а «стратегический меморандум о проработке организации трубопроводных поставок российского природного газа в Иран» — в переводе с канцелярского на человеческий язык, согласились посидеть как-нибудь вместе на досуге и подумать в том, стоит ли браться за это дело вообще.

Но шумиху в Москве и Тегеране подняли немалую. Газпромовцы заявили о намерении поставлять «для начала» по 10 млрд кубометров российского газа ежегодно, участвовать в проектах по добыче газа в Персидском заливе и даже создать в Иране газовый хаб для торговли газом по всему региону. Пошли разговоры и о прокладке газопровода из России в Иран по дну Каспийского моря.

К январю 2025 года грандиозный прожект усох. Трубопровод, по словам российских чиновников, пойдёт не по морю, а через Азербайджан, да прокачка для начала не превысит двух миллиардов кубометров в год.

И все равно: даже такие скромные планы оптимизма не вызывают.

Во-первых, ни о каком превращении Ирана в хаб для региональной торговли иранским и российским (а при случае будто бы и туркменским) газом речь не идёт. Покупателей за пределами Ирана нет и не предвидится, а импортный газ перед реализацией надо будет продать иранским госкомпаниям — так требуют местные законы.

Во-вторых, остается неясным, позволит ли Азербайджан прокладывать через свою территорию газпромовский трубопровод. Учитывая нынешнее состояние отношений между Москвой и Баку (резко ухудшившихся после того, как ПВО сбила азербайджанский самолет над Грозным), можно ожидать, что транзит будет целиком зависеть от капризов азербайджанского руководства или даже интересов иностранных компаний, которые распоряжаются газотранспортной инфраструктурой от Баку через Грузию и Турцию в направлении европейских стран.

И в-третьих, никакого коммерческого смысла в организации такого маршрута не просматривается. Микроскопический по объему, неокупаемый экспорт в Иран не спасет «Газпром», который по воле Кремля ушёл со своего главного – европейского – рынка и оказался банкротом.

Михаил Крутихин, The Moscow Times

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