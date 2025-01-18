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США начали размещение в Европе модифицированных ядерных авиабомб

  • 18.01.2025, 19:57
США начали размещение в Европе модифицированных ядерных авиабомб

Речь о B61-12.

США начали размещение модифицированных ядерных авиабомб B61-12 в Европе. Об этом сообщила глава Национального агентства по ядерной безопасности (NNSA) Джилл Груби на конференции в Институте Хадсона, пишет «Интерфакс-Украина».

Новая версия авиабомб B61-12, заменивших предыдущие модели B61-3, B61-4, B61-7 и B61-10, имеет пониженную мощность (0,3-50 килотонн), но значительно большую точность благодаря новому хвостовому оперению, позволяющему бомбе автономно планировать к цели на большой высоте. Это также дает возможность сбрасывать бомбу с самолета без парашюта.

В декабре 2024 года Министерство обороны США получило финальную партию этих авиабомб, которые производились в Центре национальной безопасности Y-12 в Ок-Ридж, штат Теннесси.

По состоянию на 2023 год, около 100 старых вариантов B61 хранятся на авиабазах НАТО в Европе, в частности в Германии, Бельгии, Нидерландах, Италии и Турции. Новые модели B61-12 могут быть использованы истребителями F-35A, F-15E, F-16 и Tornado.

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