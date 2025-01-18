Ученые: У родителей все же есть любимчики 18.01.2025, 20:05

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Однако дети редко осознают эту родительскую предвзятость.

Новое исследование, проведенное учеными из Университета Бригама Янга, пролило свет на давний вопрос о том, есть ли у родителей любимые дети, пишет New Voice.

Оказывается, что родители часто неосознанно проявляют предпочтения к определенным детям, и на это влияют различные факторы, такие как очередность рождения, пол и индивидуальные черты характера ребенка.

Исследование показало, что младшие дети, как правило, получают больше внимания и заботы со стороны родителей. Старшие дети, в свою очередь, часто получают больше свободы и самостоятельности. Также было обнаружено, что родители склонны отдавать немного больше предпочтения дочерям, чем сыновьям. Однако, важно отметить, что дети редко осознают эту родительскую предвзятость.

Личность ребенка также играет важную роль. Дети, которые более дружелюбны и ответственны, независимо от их возраста или пола, чаще становятся объектом родительской любви.

«Большинство родителей, вероятно, легче находят общий язык с одним ребенком, чем с другим», — отмечает профессор Алекс Дженсен. Он подчеркивает, что важно осознавать эти закономерности, чтобы избежать возникновения конфликтов и способствовать гармоничным отношениям в семье.

Исследование показало, что дети, которые чувствуют себя менее любимыми, могут испытывать психологические проблемы и демонстрировать девиантное поведение. Поэтому важно, чтобы родители старались относиться ко всем своим детям справедливо и уделять каждому достаточно внимания.

«Иногда родители настолько обеспокоены тем, чтобы относиться к своим детям одинаково, что могут упустить из виду индивидуальные потребности каждого ребенка», — говорит Дженсен. Он советует родителям быть внимательными к своим детям, замечать их чувства и стараться удовлетворить их потребности.

Исследование также подчеркивает важность открытого диалога в семье. Родители должны быть готовы обсуждать с детьми свои чувства и переживания, а также слушать и понимать точку зрения своих детей.

«Простые ответы, возможно, самые лучшие. Будьте терпеливы к себе и к своим детям», — заключает Дженсен. Он рекомендует проводить больше времени вместе с детьми, заниматься совместными делами и укреплять семейные узы.

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