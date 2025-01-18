В Беларуси милиция ходит по квартирам украинцев 8 18.01.2025, 20:23

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Включая тех, кто родился в Беларуси.

В Гомельской области сотрудники милиции начали посещать квартиры украинцев, включая тех, кто родился в Беларуси. Об этом сообщает телеграм-канал «Флагшток».

Людей, к которым приходят домой, предупреждают о недопустимости нарушений политических статей КоАП и Уголовного кодекса.

Вероятно, это связано с предстоящими президентскими выборами, которые пройдут через неделю, 26 января. Традиционно перед ними репрессии усиливаются. С сентября до середины ноября правозащитники зафиксировали 1452 факта задержаний, обысков, судов по административным делам.

Ранее правозащитниками были зафиксированы обходы граждан милицией, которые ранее привлекались «за политику».

Также сообщалось, что силовики устраивали обход по арендным квартирам и спрашивали жильцов о планах на день выборов. Началось это еще в декабре, а случаи фиксируются как минимум в Минске, Могилеве, Мозыре и Боровлянах.

Напомним, в декабре 2024-го правозащитникам стало известно, что в Могилеве и других городах силовики по вечерам обходят адреса, где прописаны уехавшие из Беларуси люди.

Силовиков интересовало, вернулись ли люди, покинувшие страну, и если нет, собираются ли они возвращаться. При этом обысков, проверок и официальных допросов на месте не проводилось.

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