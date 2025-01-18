В России такое невозможно 3 Telegram-канал «СерпомПо»

18.01.2025, 20:44

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Так и родилось 24 февраля.

Одно из провластных российских изданий смакует новость – министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в гневе покидает правительственное совещание после того, как канцлер Шольц заблокировал выделение нового пакета помощи Украине. Бербок продвигала это решение.

Шольц пытался удержать министра, но ничего не вышло. Всё это случилось на глазах других политиков и журналистов.

Что здесь скажешь? Невероятное разномыслие, разлад. То ли дело, «в России», то есть в застойных болотных верхах. Помните, историческое совещание Совбеза РФ перед 24 февраля, показанное по телевидению?

Когда за столом, на огромном расстоянии перед членами Совбеза сидел, развалившись «великий и ужасный», «голый король», а совбезовцы, вжав голову в плечи выходили поодиночке и клялись в верности единственно верному чудовищному решению. Все промелькнули перед нами: «дрожащий Штирлиц» Нарышкин, пытавшийся соскочить Мишустин и другие.

«У нас» на сервильных верхах либо все «за» (пока главный начальник правит), либо все «против» (когда главный отчалил). Третьего не дано.

Так и родилось 24 февраля. Никто не послал куда подальше Путина, сказав ему и стране, кто он такой есть на деле, не вышел, хлопнув дверью.

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