Байден наносит последний удар 1 Джон Хербст

18.01.2025, 21:05

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Какими будут последствия.

За десять дней до завершения президентского срока Джо Байдена его Министерство финансов объявило о новых жестких санкциях против России, направленных, в частности, на нефтегазовую отрасль

Великобритания также присоединилась к санкциям против российских нефтяных компаний — Газпромнефть и Сургутнефтегаз.

Чем эти санкции отличаются от предыдущих. Шаги, предпринятые администрацией Байдена, просто превосходные, они оказывают дополнительное давление на способность России получать доходы от экспорта нефти. Но критическим моментом, конечно же, является имплементация этих новых мер. Это означает, что именно администрация Трампа определит, действительно ли эти меры окажут давление на российскую экономику.

Какое это повлияет на российскую экономику. Разумеется, США заинтересованы в том, чтобы эти меры были реализованы в полном объеме. Как и в советское время, высокие цены на углеводороды пополняли бюджет Москвы и давали ей средства для проведения агрессивной политики за рубежом. Низкие цены на нефть и газ в 1980-х годах усугубили экономические проблемы в Советском Союзе, подтолкнули советского лидера Михаила Горбачева к проведению реформ и настоящей политики разрядки и, в конце концов, ускорили распад Советского Союза. Политика российского президента Владимира Путина стала агрессивной после многих лет высоких цен на нефть, которые позволили ему сократить российский долг и модернизировать свою армию.

Можем ли мы ожидать, что администрация Трампа подхватит эстафету санкций. У Трампа есть как экономические, так и геополитические причины для реализации этих мер. Он не скрывал своего намерения «drill, baby, drill« (бури, малыш, бури), а это означает, что уменьшение способности России экспортировать нефть ослабит конкурента растущему американскому экспорту нефти. Но у Трампа также есть геополитические причины для этого. Его команда изложила условия для потенциального мирного соглашения, которое положит конец агрессии Москвы против Украины.

Эти условия требуют компромисса как от Украины, так и от России. Президент Украины Владимир Зеленский признал свою готовность к компромиссу. Путин — нет. Новой администрации нужны рычаги влияния, дабы убедить Путина пойти на компромисс. Уменьшение доходов от российских углеводородов может стать определенным рычагом влияния. Не так сильно, как, например, предложенный бы Трампом пакет военной помощи, но все же это шаг в правильном направлении.

Джон Хербст, New Voice

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