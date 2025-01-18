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Россияне бросают на штурм украинских позиций солдат на костылях

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  • 18.01.2025, 21:38
Россияне бросают на штурм украинских позиций солдат на костылях

Видеофакт.

Отправка инвалидов на штурм украинских позиций приобрела массовый характер в российской оккупационной армии.

Кадры аэроразведки одной из российских атак демонстрируют, что некоторые оккупанты участвуют в наступлении буквально на костылях, пишет украинский военкор Юрий Бутусов в своем Telegram-канале.

«Складывается впечатление, что Путин разрешил российским генералам утилизировать калек, чтобы не платить пенсии, поэтому отправка инвалидов приняла массовый характер во «второй армии мира», - отмечает журналист.

Теперь под украинские дроны и снаряды россияне бросают даже калек.

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