Россияне бросают на штурм украинских позиций солдат на костылях

Россияне бросают на штурм украинских позиций солдат на костылях1
- 18.01.2025, 21:38
Видеофакт.
Отправка инвалидов на штурм украинских позиций приобрела массовый характер в российской оккупационной армии.
Кадры аэроразведки одной из российских атак демонстрируют, что некоторые оккупанты участвуют в наступлении буквально на костылях, пишет украинский военкор Юрий Бутусов в своем Telegram-канале.
«Складывается впечатление, что Путин разрешил российским генералам утилизировать калек, чтобы не платить пенсии, поэтому отправка инвалидов приняла массовый характер во «второй армии мира», - отмечает журналист.
Теперь под украинские дроны и снаряды россияне бросают даже калек.