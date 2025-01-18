В Украине пророссийскому олигарху сообщили о подозрении в госизмене 2 18.01.2025, 22:17

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Вадим Новинский

Его называют куратором РПЦ в стране.

Государственное бюро расследований во взаимодействии с СБУ объявили подозрение в госизмене и разжигании вражды бывшему депутату Верховной рады, олигарху и священнику УПЦ (МП) Вадиму Новинскому. В сообщении силовиков не называется фамилия, однако фотография Новинского дана в превью видео, прикрепленного к сообщению ГБР.

«Как установило следствие, с самого начала вооруженной агрессии РФ против Украины, еще с 2014 года он продвигал российские нарративы через интервью в средствах массовой информации, публичных выступлениях, а также в сообщениях на собственном сайте и в социальных сетях. Депутат пытался формировать в украинском обществе антиправительственные и пророссийские настроения, оправдывать российскую агрессию и так далее.

Пророссийский депутат выполнял указания главы русской православной церкви патриарха Кирилла (Гундяева), в течение длительного времени поддерживал с ним тесное общение и находился в его иерархическом подчинении, то есть был так называемым «куратором» от РПЦ и фактически представителем религиозной организации иностранного государства в Украине.

После начала полномасштабного вторжения армии РФ в Украину он сложил полномочия и сейчас скрывается заграницей. Однако продолжает осуществлять информационное воздействие, направленное на ущерб суверенитету Украины, ее государственной и информационной безопасности, достижение военно-политических целей руководством РФ в отношении государства Украина и предоставление РФ помощи в проведении подрывной деятельности против Украины в информационной сфере».

Как пишет «Украинская правда» со ссылкой на следствие, Новинский «привлекал иностранных прихожан для дискредитации Украины на международной арене».

Вадим Новинский — один из богатейших бизнесменов в Украине, владелец блокирующего пакета металлургического холдинга «Метинвест» и многих других активов. С апреля 2020 года диакон Украинской Украинской православной церкви (Московского патриархата). Сложил полномочия народного депутата Украины в июле 2022 года. 24 января 2023 года был добавлен в санкционный список Украины.

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