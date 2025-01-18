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Серия странных смертей произошла в одном из крупнейших российских производителей подсолнечного масла

  • 18.01.2025, 22:55
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Серия странных смертей произошла в одном из крупнейших российских производителей подсолнечного масла

С компанией связан генерал ФСБ.

В компании «Благо» — одном из крупнейших производителей растительного масла в России — произошла серия странных смертей, пишет «Агентство». За последние четыре месяца умерли несколько человек, занимавших в фирме высокие посты или связанные с ней, отмечает издание.

С «Благо» связан бывший начальник управления «К» ФСБ России Виктор Воронин. Именно он инициировал в 2000-х дело Hermitage Capital, которое привело к гибели юриста Сергея Магнитского, а в 2010-х годах участвовал в схеме крышевания спецслужбой крупного бизнеса. Как отмечает Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ», публикующий сливы силовиков, после таинственных смертей в «Благо» Воронин получил контроль над компанией, канал называет его совладельцем «Благо».

Накануне стало известно о гибели коммерческого директора компании «Благо» Александра Хайдина: по данным Baza, он должен был заехать за женой и отвезти ее на дачу, однако вскоре перестал выходить на связь. Его тело нашли рядом с домом супругов в садовом товариществе «Северная корона», рядом лежала записка с благодарностью к жене за совместно прожитые годы и карабин. Незадолго до этого «Фонтанка» писала, что Хайдина вызывали в экономическую полицию по делу о взятке.

Основной владелец «Благо» Аркадий Фосман умер в октябре 2024 года. О его смерти стало известно из пресс-релиза компании, в нем сообщалось, что бизнесмен болел. «ВЧК-ОГПУ» писал, что Фосман умер в больнице в Германии от отека мозга и легких. Всего через несколько дней умер и его отец Валерий Фосман. По данным Telegram-канала, Аркадий Фосман жил перед смертью в ОАЭ под охраной из-за конфликта с Ворониным, не доверял телефонам, мессенджерам и электронной почте. Почту в Эмираты привозил отец Фосмана, и после получения очередных посланий у обоих вскоре начались серьезные проблемы со здоровьем.

«ВЧК-ОГПУ» со ссылкой на источник пишет — сразу после этого топ-менеджерам «Благо» было объявлено, что подчиняться они дальше будут не Дмитрию Фосману (брату Аркадия, нынешнему гендиректору компании), а команде Виктора Воронина.

До марта 2023 года сестра генерала Воронина Лариса Воронина являлась совладельцем ООО «Компания Благо», ей принадлежало принадлежало 10% компании, пишет «Агентство». Сейчас фирмой владеет ООО «Благо Инвест», которое в свою очередь на 93% принадлежит акционерному обществу «Благо Капитал». Единственным учредителем последней во время создания был Дмитрий Фосман, но остается ли он единственным акционером сейчас неизвестно. По данным «ВЧК-ОГПУ», «Благро Капитал» — это «надстройка», которая помогает Воронину контролировать бизнес.

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