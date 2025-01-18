Бывший игрок белорусского клуба подписал контракт с «Манчестер Сити»
- 18.01.2025, 23:05
Он будет играть под номером 45.
Узбекистанский защитник Абдукодир Хусанов прилетел в Манчестер.
20-летний футболист подписал контракт с британским клубом и взял 45 номер.
На подписании присутствовал и главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола, который лично был заинтересован в трансфере Хусанова. По данным СМИ, за переход защитника сборной Узбекистана «Манчестер Сити» заплатит более 40 млн евро.
Хусанов выступал за «Ланс» с 2023-го, куда перешел из белорусского «Энергетика-БГУ».