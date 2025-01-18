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Бывший игрок белорусского клуба подписал контракт с «Манчестер Сити»

  • 18.01.2025, 23:05
Бывший игрок белорусского клуба подписал контракт с «Манчестер Сити»

Он будет играть под номером 45.

Узбекистанский защитник Абдукодир Хусанов прилетел в Манчестер.

20-летний футболист подписал контракт с британским клубом и взял 45 номер.

На подписании присутствовал и главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола, который лично был заинтересован в трансфере Хусанова. По данным СМИ, за переход защитника сборной Узбекистана «Манчестер Сити» заплатит более 40 млн евро.

Хусанов выступал за «Ланс» с 2023-го, куда перешел из белорусского «Энергетика-БГУ».

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