Бывший игрок белорусского клуба подписал контракт с «Манчестер Сити» 18.01.2025, 23:05

Он будет играть под номером 45.

Узбекистанский защитник Абдукодир Хусанов прилетел в Манчестер.

20-летний футболист подписал контракт с британским клубом и взял 45 номер.

На подписании присутствовал и главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола, который лично был заинтересован в трансфере Хусанова. По данным СМИ, за переход защитника сборной Узбекистана «Манчестер Сити» заплатит более 40 млн евро.

Хусанов выступал за «Ланс» с 2023-го, куда перешел из белорусского «Энергетика-БГУ».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com