Трамп заявил, что может отсрочить запрет TikTok в США на 90 дней 19.01.2025, 4:55

фото: AP / Evan Vucci

Уже после инаугурации.

Избранный президент США Дональд Трампа заявил в субботу, что он, скорее всего, предоставит соцсети TikTok 90-дневную отсрочку от возможного запрета в стране. Это может случиться после инаугурации, когда он официально станет президентом.

Об этом сообщает Reuters.

«90-дневное продление - это то, что, скорее всего, будет сделано, потому что это уместно. Если я решу это сделать, я, вероятно, объявлю об этом в понедельник», - сказал Трамп в интервью NBC.

Согласно закону, принятому в прошлом году и который вчера единогласно поддержан Верховный суд США, соцсеть TikTok должна будет до воскресенья разорвать связи со своей материнской компанией ByteDance, которая базируется в Китая. Либо же прекратить свою деятельность в Соединенных Штатах, чтобы развеять опасения, что она представляет угрозу нацбезопасности.

Также вчера в TikTok заявили, что в воскресенье приложение прекратит работу в США, если администрация пока еще действующего президента Соединенных Штатов Джо Байдена не предоставит гарантии для Apple и Google, что они не столкнутся с принудительными мерами, когда запрет вступит в силу.

В Белом доме отреагировали на заявление TikTok, назвав его уловкой и отметим, что принятие мер это уже прерогатива новой администрации Трампа.

«Мы не видим причин для TikTok или других компаний предпринимать какие-либо действия в ближайшие несколько дней до вступления администрации Трампа в должность в понедельник», - заявила пресс-секретарь Карин Жан-Пьер.

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