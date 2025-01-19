Ученые: Даже один бокал алкоголя в неделю небезопасен 19.01.2025, 6:00

Развеян популярный миф.

Еженедельное употребление даже одной порции алкоголя увеличивает риск развития ряда заболеваний, включая рак и проблемы с сердечно-сосудистой системой.

Как пишет Daily Mail, к такому выводу пришли ученые в новом исследовании, представленном в федеральном отчете Белого дома, основанном на десятках анализов данных.

В целом, исследователи обнаружили, что употребление всего одного алкогольного напитка в неделю повышает риск возникновения около 19 заболеваний по сравнению с тем, если бы человек не пил вообще.

Среди них - повышенный риск рака толстой кишки и пищевода, а также цирроза печени.

Однако в отчете также говорится, что у тех, кто выпивает один стакан в неделю, риск диабета ниже, а риск сердечно-сосудистых заболеваний не выше, чем у трезвенников.

Доктор Кевин Шилд, один из авторов исследования, заявил, что «ни один уровень потребления алкоголя не является полностью безрисковым». «Результаты анализа показывают, что чем меньше люди употребляют алкоголь, тем ниже их риск смертности», - добавил он.

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