Лидер ультраправых Австрии открестился от России 19.01.2025, 6:20

Герберт Кикль

И уверяет, что его партия выступает за членство в ЕС.

Лидер австрийской ультраправой Партии свободы (FPÖ) Герберт Кикль, которому поручили переговоры о формировании правительства, отрицает близость к России, настаивая на своей нейтральности.

Об этом он заявил на новогоднем собрании партии, сообщает «Европейская правда» со ссылкой на Der Standard.

Относительно близости FPÖ к России, на которой часто отмечают эксперты и другие партии, Кикль ответил «Нет такого понятия, как близость к России, а есть близость к нейтралитету».

В контексте войны в Украине он заявил, что партия выступает за «прекращение бессмысленного кровопролития».

В то же время он заверил, что партия не будет настаивать на выходе Австрии из Евросоюза.

Его критика Брюсселя касалась того, что ЕС должен войти в фазу «саморефлексии» в интересах экономики вместо нынешней «самоуверенности».

«Ни один член Партии свободы не хочет покидать Европейский Союз», – заявил Кикль.

Целью должно быть уменьшение бюрократии и прекращение «климатического коммунизма», считает он.

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