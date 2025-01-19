Лидер ультраправых Австрии открестился от России
- 19.01.2025, 6:20
И уверяет, что его партия выступает за членство в ЕС.
Лидер австрийской ультраправой Партии свободы (FPÖ) Герберт Кикль, которому поручили переговоры о формировании правительства, отрицает близость к России, настаивая на своей нейтральности.
Об этом он заявил на новогоднем собрании партии, сообщает «Европейская правда» со ссылкой на Der Standard.
Относительно близости FPÖ к России, на которой часто отмечают эксперты и другие партии, Кикль ответил «Нет такого понятия, как близость к России, а есть близость к нейтралитету».
В контексте войны в Украине он заявил, что партия выступает за «прекращение бессмысленного кровопролития».
В то же время он заверил, что партия не будет настаивать на выходе Австрии из Евросоюза.
Его критика Брюсселя касалась того, что ЕС должен войти в фазу «саморефлексии» в интересах экономики вместо нынешней «самоуверенности».
«Ни один член Партии свободы не хочет покидать Европейский Союз», – заявил Кикль.
Целью должно быть уменьшение бюрократии и прекращение «климатического коммунизма», считает он.