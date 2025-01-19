Израиль начал выводить войска из Газы 19.01.2025, 8:32

Израильские военные уходят в Филадельфийский коридор.

В воскресенье, 19 ноября, Израиль начал вывод войск из города Рафах на юге Газы. Военные отводят свою военную технику.

Об этом сообщает Al Jazeera.

По данным издания, израильские военные отступают в Филадельфийский коридор, который находится на границе Газы и Египта.

Что предшествовало

Напомним, что в Дохе стороны переговорщики подписали в четверг, 16 января, соглашение о прекращении огня в Газе между Израилем и ХАМАС, и освобождению заложников. Буквально за следующие двое суток соглашение одобрили в кабинете безопасности Израиля, а также в правительстве.

С тех пор сообщалось, что договор вступит в силу с сегодняшнего дня, 19 января. При этом неясно, наступит ли перемирие именно сегодня, поскольку ХАМАС не предоставил вовремя списки заложников, которых собирается освободить.

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