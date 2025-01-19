Израиль начал выводить войска из Газы
- 19.01.2025, 8:32
Израильские военные уходят в Филадельфийский коридор.
В воскресенье, 19 ноября, Израиль начал вывод войск из города Рафах на юге Газы. Военные отводят свою военную технику.
Об этом сообщает Al Jazeera.
По данным издания, израильские военные отступают в Филадельфийский коридор, который находится на границе Газы и Египта.
Что предшествовало
Напомним, что в Дохе стороны переговорщики подписали в четверг, 16 января, соглашение о прекращении огня в Газе между Израилем и ХАМАС, и освобождению заложников. Буквально за следующие двое суток соглашение одобрили в кабинете безопасности Израиля, а также в правительстве.
С тех пор сообщалось, что договор вступит в силу с сегодняшнего дня, 19 января. При этом неясно, наступит ли перемирие именно сегодня, поскольку ХАМАС не предоставил вовремя списки заложников, которых собирается освободить.