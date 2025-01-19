WSJ: Трамп хочет посетить Китай в первые 100 дней президентства
- 19.01.2025, 8:36
Обсуждены возможность личной встречи с Си Цзиньпином.
Избранный президент США Дональд Трамп сообщил своим советникам, что хочет посетить Китай после вступления в должность. Это может произойти уже в ближайшие месяцы.
Об этом сообщает The Wall Street Journal.
По словам одного из источников WSJ, Трамп выразил заинтересованность в поездке в Китай в течение первых 100 дней своего пребывания в должности.
Также издание добавило, что Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин через своих представителей обсудили возможность личной встречи. При этом, одним из вариантов является приглашение китайского лидера в США.
Инаугурация новоизбранного президента США состоится в понедельник, 20 января.