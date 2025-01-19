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WSJ: Трамп хочет посетить Китай в первые 100 дней президентства

  • 19.01.2025, 8:36
WSJ: Трамп хочет посетить Китай в первые 100 дней президентства

Обсуждены возможность личной встречи с Си Цзиньпином.

Избранный президент США Дональд Трамп сообщил своим советникам, что хочет посетить Китай после вступления в должность. Это может произойти уже в ближайшие месяцы.

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

По словам одного из источников WSJ, Трамп выразил заинтересованность в поездке в Китай в течение первых 100 дней своего пребывания в должности.

Также издание добавило, что Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин через своих представителей обсудили возможность личной встречи. При этом, одним из вариантов является приглашение китайского лидера в США.

Инаугурация новоизбранного президента США состоится в понедельник, 20 января.

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