Сирия запретила ввоз товаров из России 1 19.01.2025, 8:41

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Новое правительство объявило о введении доллара в стране.

Товары из Ирана, Израиля и России больше не могут попасть в Сирию. Новые сирийские власти объявили о соответствующем запрете на ввоз.

Об этом сообщает Alarabiya.-

Как пишет издание, после падения режима сирийского диктатора режима Асада, Сирия стала свидетелем разнообразного притока импортных товаров на местные рынки.

В частности, теперь в столице Дамаск магазины заполнены различными товарами, начиная от турецкой бутилированной воды и саудовских продуктов питания - до шоколадных конфет, таких как Twix и Snickers, а также напитков Pepsi и других международных брендов.

Чтобы поддержать экономику, новое правительство объявило о введении доллара в стране и утвердило новый набор единых таможенных пошлин, которые будут снижены на 50-60 %.

Также там объяснили, что решение направлено на облегчение импорта своя для поддержки местных производителей в рамках усилий по повышению экономической активности и стимулированию промышленности.

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