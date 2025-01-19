Сирия запретила ввоз товаров из России

Сирия запретила ввоз товаров из России1
- 19.01.2025, 8:41
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Новое правительство объявило о введении доллара в стране.
Товары из Ирана, Израиля и России больше не могут попасть в Сирию. Новые сирийские власти объявили о соответствующем запрете на ввоз.
Об этом сообщает Alarabiya.-
Как пишет издание, после падения режима сирийского диктатора режима Асада, Сирия стала свидетелем разнообразного притока импортных товаров на местные рынки.
В частности, теперь в столице Дамаск магазины заполнены различными товарами, начиная от турецкой бутилированной воды и саудовских продуктов питания - до шоколадных конфет, таких как Twix и Snickers, а также напитков Pepsi и других международных брендов.
Чтобы поддержать экономику, новое правительство объявило о введении доллара в стране и утвердило новый набор единых таможенных пошлин, которые будут снижены на 50-60 %.
Также там объяснили, что решение направлено на облегчение импорта своя для поддержки местных производителей в рамках усилий по повышению экономической активности и стимулированию промышленности.