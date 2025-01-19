«Россияне были слишком поражены» 19.01.2025, 8:46

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Боец ГУР рассказал о десантировании в заблокированном Мариуполе.

Операции по десантированию украинских военных в уже заблокированном российскими оккупантами Мариуполе в 2022 году разрабатывались под грифом «совершенно секретно». Водные пути на тот момент использовать было уже невозможно, поскольку россияне контролировали выходы Мариупольского морского порта, поэтому единственным путем был воздушный мост.

Об этом рассказал в интервью «Суспільне Чернігів» военнослужащий международного легиона Главного управления разведки Андрей «Тритя». По его словам, вертолеты летели по достаточно сложному маршруту, который тщательно прорабатывали.

«Наносили на карту все данные разведки, которые мы имели. Кроме того, наносили круги систем ПВО и маршрут разрабатывали с учетом тактико-технических характеристик систем ПВО, так, чтобы обходить их или, входя в зону их действия, используя складки местности и пролеты на сверхмалых высотах, оставаться незамеченными для этих систем. Или в случае, если вертолеты в полете могут быть замеченными, так прокладывать маршрут, чтобы уничтожение их было невозможным или достаточно сложным», – пояснил ГУРовец.

Он добавил, что был «в первой партии тех, кто прилетел на вертолетах, десантировался на «Азовстали». Говорить об этой операции он не имел права никому.

Тогда жестокие бои шли по всей стране и, по словам бойца, нет разницы, где нести службу.

«Война есть война, и если есть возможность помочь ребятам, дать им время и надежду, чтобы операция по деблокаде Мариуполя все же состоялась. Быть причастным к тому, что ты спас своих коллег, друзей, знакомых. Когда мы уже десантировались, то некоторые из них приезжали даже просто посмотреть на меня.

«Ты что, реально это сделал? Ты идиот, но красавчик». Тогда я чаще всего слышал эту фразу. Это очень подняло их дух. Сам факт того, что есть люди, которым не безразлично, которые прилетели в поддержку, рискуя своей жизнью. Ведь война такая штука, что ты не знаешь, где тебе прилетит. Можно все равно было погибнуть под Мощуном или где-то в дороге в Мариуполь», – пояснил «Тритя».

Боец ГУР вспомнил, что участники операции высадились там, где была возможность, нашли укрытие и связались со своими. Они уточнили место пребывания, и за ними приехала машина.

«Мы были первыми, кто сделал такое десантирование. И россиянцы были слишком поражены, чтобы давать нам полноценное сопротивление», – акцентировал защитник.

Воин отметил, что страшно стало только тогда, когда на рассвете они заходили на посадку над «Азовсталью». Тогда военные поднялись над городом с высоты птичьего полета и увидели разрушенный Мариуполь, который догорает.

«Запах сажи, дым. И одна из первых мыслей была такая: «Ой-йой-йой, куда я прилетел?». Я воочию увидел реальный объем этой беды, постигшей Украину в конкретном локальном городе. Ты не осознаешь определенные вещи, пока их не увидишь», – констатировал Андрей «Тритя».

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