Танкеры «теневого флота» РФ «убиты» в зародыше беспрецедентным шагом США 19.01.2025, 9:03

Российские корабли впервые попали под санкции еще на стадии строительства.

Шесть танкеров так называемого теневого флота России, при помощи которого страна-агрессор экспортирует свою нефть в обход западных санкций, «убиты» в зародыше в результате санкционного удара со стороны США.

Обзор агентством Reuters американских мер, введенных 10 января, показал, что среди 183 судов, попавших под санкции, есть шесть танкеров, которые все еще возводятся на российской судоверфи «Звезда». Речь идет о кораблях «Александр Беггров», «Алексей Боголюбов», «Нурсултан Назарбаев» и еще трех неназванных танкерах.

Покупателем первых двух вышеназванных судов значится «Совкомфлот», четырех остальных - «Роснефтефлот», компания являющаяся подразделением «Роснефти».

Оба этих покупателя находятся в американском санкционном списке. Таким образом, американская сторона впервые ввела санкции в отношении кораблей, строительство которых еще не завершено.

По словам источника агентства, в отрасли, занимающейся продажей нефти из РФ, попадание упомянутых кораблей под санкции может затруднить для Москвы обоснование затрат на завершение их строительства. В российских компаниях отказались комментировать эту ситуацию.

Санкции приведут к нехватке у России танкеров для транспортировки ее нефти. Нехватка кораблей уже стала причиной резкого роста ставок фрахта по всему миру, добавляет агентство.

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