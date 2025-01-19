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Популярный российский ведущий перестал узнавать родных

  • 19.01.2025, 9:22
  • 3,912
Популярный российский ведущий перестал узнавать родных
Юрий Николаев

Проблемы со здоровьем начались после перелома бедра.

Популярному российскому телеведущему Юрию Николаеву снова стало плохо. Все случилось после того, как популярный в России ведущий сломал бедро.

Как сообщает российский телеграмм-канал Mash, у Юрия Николаева начались провалы в памяти — он стал забывать свое имя, родных и место, в котором находится. Накануне 76-летнего шоумена перевели из больницы в реабилитационный центр.

Как пишут российские журналисты, специалистам предстоит заново научить Николаева самостоятельно передвигаться после операции на бедре. «Его лечение осложняется провалами в памяти, врачи заметили, что по утрам ведущий всех помнит, а уже под вечер может забыть, где находится, кто его окружает, и попытаться выйти из палаты», - пишет канал.

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