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США начали размещение модифицированных ядерных авиабомб в Европе

  • 19.01.2025, 9:24
США начали размещение модифицированных ядерных авиабомб в Европе

Новые B61-12 в полном масштабе размещаются на передовых рубежах.

Соединенные Штаты Америки начали размещение в Европе модифицированных ядерных авиабомб B61 в версии B61-12.

Как передает «Интерфакс-Украина», об этом сообщила глава Национального агентства по ядерной безопасности (NNSA) Джилл Груби.

«Новые B61-12 в полном масштабе размещаются на передовых рубежах», - заявила она.

Отмечается, что по данным NNSA, Минобороны США в декабре получило финальную партию этих ядерных авиабомб. Их общее количество с новым плутониевым сердечником, производившихся в Центре национальной безопасности Y-12 в Ок-Ридж, штат Теннесси, не раскрывается.

Также сообщается, что авиабомбы B61-12, которые пришли на смену вариантам 3, 4, 7 и 10, имеют по сравнению с ними меньшую мощность (0,3-50 килотонн). Однако она компенсируется благодаря новому хвостовому оперению, которое делает авиабомбу управляемой и более точной, что позволяет не спускать ее с парашютом, а сбрасывать заряд с летящего на большой высоте самолета, после чего бомба автономно планирует в сторону цели многие километры, при необходимости «подруливая» к ней.

По данным по состоянию на 2023 год, около 100 старых вариантов тактических бомб B61 - B61-3/-4 находились в подземных хранилищах на авиабазах союзников по НАТО в Европе. По 15 ядерных авиабомб было размещено на авиабазах в Бюхеле в Рейнланд-Пфальце (Германия), Кляйне-Брогель (Бельгия), Волкель (Нидерланды) и Геди (Италия) и по 20 бомб на авиабазах Авиано (Италия) и Инджирлик (Турция). Они могут использоваться тактическими истребителями-бомбардировщиками F-35A, F-15E, F-16 и Tornado.

Как отмечается, их основной арсенал размещен на континентальной части США.

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