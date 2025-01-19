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«Все в пух и прах разнесено»: ВСУ разгромили колонну РФ на дороге снабжения

  • 19.01.2025, 9:39
«Все в пух и прах разнесено»: ВСУ разгромили колонну РФ на дороге снабжения
иллюстративное фото

Логистика оккупантов нарушена.

Силы обороны Украины разгромили вражескую колонну на дороге снабжения российской армии.

В Сети появилось снятое оккупантами видео, на котором показана уничтоженная техника. В ролике также говорится, что эта дорога больше непригодна в логистических целях, передает «Диалог.UA».

«Все, дорога заблокирована. Ни одна машина тут не проедет. Все очень жестко, очень жестко. Все в пух и прах разнесено. Вот что значит ландшафтные дизайнеры - просто меняется ландшафт. Это все прилеты: миномет, «Баба Яга» (так противник называет украинские мультикоптеры-бомбардировщики - ред.) и танчик», - пожаловался оккупант.

На каком направлении было снято видео, не уточняется. На кадрах, в частности, можно увидеть уничтоженный многоцелевой бронетранспортер МТ-ЛБ, так называемую «мотолыгу».

«МТ-ЛБ обладают хорошей проходимостью и были бы неплохим транспортом на подобных дорогах, однако сейчас, за недостатком БМП они используются преимущественно как фронтовые бронетранспортеры», - пишет офицер израильской армии и военный блогер Игаль Левин, комментируя данное видео.

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