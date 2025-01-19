закрыть
19 января 2025, воскресенье, 9:49
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Плевок в лицо Путину

  • 19.01.2025, 9:41
Плевок в лицо Путину

Что кроется за соглашением Ирана с Россией?

Россия и Иран 17 января заключили соглашение о стратегическом партнерстве. Согласно ему Кремль и Тегеран не будут поддерживать агрессора, если одна из сторон подвергнется нападению.

Израильский журналист Эмиль Шлеймович заявил «24 Каналу», что иранцы подписали с россиянами некую бумажку, которая ни к чему не обязывает.

Шлеймович отметил, что Иран никогда не был союзником России. Он прекрасно помнит российские вторжения, которые были в прошлом. Сейчас между ними существует ситуативное партнерство, поскольку Тегеран загнан в такую экономическую ситуацию, когда ему нужно как-то выживать.

Он считает, что у иранцев нет желания сейчас втягиваться в какие-то авантюры Путина, если это грозит им дополнительными санкциями, блокировками или чем-то другим. Поэтому они подписали некую бумажку, которая ни к чему не обязывает.

«Плевок в лицо Путину, но я не думаю, что они это делают намеренно», – заявил журналист.

По его словам, Ирану нужна Россия, поскольку она покупает у Тегерана военное оборудование. Также между ними есть определенное сотрудничество в авиационной сфере.

К тому же, заметил он, Россия может давать кредиты, а потом их списывать. Вероятно, что огромные миллиардные долги списываются Кремлем за определенное вознаграждение.

«А вот вписываться за совсем чужую и не нужную им войну, я не думаю, что будут», – сказал Шлеймович.

Потому что, резюмировал журналист, иранцы все же не дураки и не самоубийцы.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Лучше купить магнитик
Лучше купить магнитик Ирина Халип
Россию ждут товары по талонам?
Россию ждут товары по талонам? Андерс Аслунд
Плавучие кошмары трех морей
Плавучие кошмары трех морей Владимир Халип
Россия начинает сыпаться, а тут предлагают переговоры
Россия начинает сыпаться, а тут предлагают переговоры Андрей Клименко