Плевок в лицо Путину
- 19.01.2025, 9:41
Что кроется за соглашением Ирана с Россией?
Россия и Иран 17 января заключили соглашение о стратегическом партнерстве. Согласно ему Кремль и Тегеран не будут поддерживать агрессора, если одна из сторон подвергнется нападению.
Израильский журналист Эмиль Шлеймович заявил «24 Каналу», что иранцы подписали с россиянами некую бумажку, которая ни к чему не обязывает.
Шлеймович отметил, что Иран никогда не был союзником России. Он прекрасно помнит российские вторжения, которые были в прошлом. Сейчас между ними существует ситуативное партнерство, поскольку Тегеран загнан в такую экономическую ситуацию, когда ему нужно как-то выживать.
Он считает, что у иранцев нет желания сейчас втягиваться в какие-то авантюры Путина, если это грозит им дополнительными санкциями, блокировками или чем-то другим. Поэтому они подписали некую бумажку, которая ни к чему не обязывает.
«Плевок в лицо Путину, но я не думаю, что они это делают намеренно», – заявил журналист.
По его словам, Ирану нужна Россия, поскольку она покупает у Тегерана военное оборудование. Также между ними есть определенное сотрудничество в авиационной сфере.
К тому же, заметил он, Россия может давать кредиты, а потом их списывать. Вероятно, что огромные миллиардные долги списываются Кремлем за определенное вознаграждение.
«А вот вписываться за совсем чужую и не нужную им войну, я не думаю, что будут», – сказал Шлеймович.
Потому что, резюмировал журналист, иранцы все же не дураки и не самоубийцы.