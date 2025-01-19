Плевок в лицо Путину 19.01.2025, 9:41

Что кроется за соглашением Ирана с Россией?

Россия и Иран 17 января заключили соглашение о стратегическом партнерстве. Согласно ему Кремль и Тегеран не будут поддерживать агрессора, если одна из сторон подвергнется нападению.

Израильский журналист Эмиль Шлеймович заявил «24 Каналу», что иранцы подписали с россиянами некую бумажку, которая ни к чему не обязывает.

Шлеймович отметил, что Иран никогда не был союзником России. Он прекрасно помнит российские вторжения, которые были в прошлом. Сейчас между ними существует ситуативное партнерство, поскольку Тегеран загнан в такую экономическую ситуацию, когда ему нужно как-то выживать.

Он считает, что у иранцев нет желания сейчас втягиваться в какие-то авантюры Путина, если это грозит им дополнительными санкциями, блокировками или чем-то другим. Поэтому они подписали некую бумажку, которая ни к чему не обязывает.

«Плевок в лицо Путину, но я не думаю, что они это делают намеренно», – заявил журналист.

По его словам, Ирану нужна Россия, поскольку она покупает у Тегерана военное оборудование. Также между ними есть определенное сотрудничество в авиационной сфере.

К тому же, заметил он, Россия может давать кредиты, а потом их списывать. Вероятно, что огромные миллиардные долги списываются Кремлем за определенное вознаграждение.

«А вот вписываться за совсем чужую и не нужную им войну, я не думаю, что будут», – сказал Шлеймович.

Потому что, резюмировал журналист, иранцы все же не дураки и не самоубийцы.

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