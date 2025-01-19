«Меня все предупреждали про их знаменитую транкилу и маньяну» 3 19.01.2025, 9:54

3,370

Белоруска рассказала о возможностях, которые открывает для приезжих Аргентина.

Белоруска Алена Журавлева в интервью «Салідарнасці» рассказала о второй эмиграции и возможностях, которые открывает для приезжих Аргентина. В том числе, как получить статус беженца, а потом паспорт.

Алена, Вадим и их дочка Надя уехали из Беларуси в 2021-м, по той же причине, что и сотни тысяч соотечественников.

— Находиться на родине было уже невозможно, — говорит Алена Журавлева.

Несколько лет семья прожила в Грузии, а относительно недавно — решились на вторую эмиграцию. Алена ставит звуки на расстоянии — она работает логопедом онлайн, ее ученики живут в разных странах. Ее муж Вадим — специалист по ремонту и мастер по сборке мебели. Дочка Надя — школьница.

— Алена, почти четыре года вы прожили в Батуми. Почему решили переехать в Аргентину?

— Во-первых, потому что безвизовый въезд. Во-вторых, есть возможность легализоваться — получить документы и в итоге гражданство.

Без визы ты можешь жить в Аргентине три месяца. Но, по сути, даже если ты живешь больше, никто тебя из страны не выгонит, не арестует и не проверит, сколько ты живешь. Просто при выезде из страны заплатишь штраф в районе 100-200 долларов — и все.

— А депортация не грозит?

— Пока не знаю о подобных случаях. Раньше можно было два года прожить в стране, даже нелегально, и подаваться на гражданство. Сейчас остались варианты только подаваться на международную защиту, получать документы, что ты легально здесь находишься, как сделали мы.

Подали документы, написали письмо, в котором описали ситуацию в Беларуси и ситуацию в Грузии (почему мы не смогли там легализоваться). Приложили переведенные документы и получили прекарию — этот документ нужно продлевать каждые три месяца.

— Прекария — это разрешение на проживание в стране?

— Да, этот документ, подтверждающий легальное пребывание в стране. Его можно получить по беженству. Также для иностранцев есть возможность получить ВНЖ для рантье, если у тебя есть недвижимость либо бизнес, который приносит тебе хороший доход (в размере около 2000 USD в месяц на одного человека), подтвержденный документально, в том числе на детей.

Самый простой способ получить гражданство в Аргентине — по рождению ребенка или через брак с гражданином страны.

Также можно легализоваться через учебу ребенка.

— Аргентина признает белорусов беженцами?

— Да.

— Есть ли какие-то бонусы от этого статуса?

— Только легальное проживание. Прекария, которую мы получили, — временный документ. Она дает право работать, учиться, открывать счет в банке. ВНЖ (DNI) открывает больше возможностей. Получив ВНЖ, через два года проживания в стране ты можешь подаваться на получение гражданства.

Как я узнавала, в разных городах госорганы принимают разные пакеты документов на гражданство. В Мар-дель-Плата подача на гражданство обязательно с ВНЖ, а в Буэнос-Айресе принимают документы без него.

Паспорт Аргентины занимает 21 место в рейтинге паспортов Guide. Граждане Аргентины имеют право безвизового въезда в 172 стран, но для въезда в 31 требуется виза.

— Алена, а есть ли в Аргентине белоруское комьюнити?

— Да. По-моему, оно не очень большое, как в Грузии. Знаю о двух телеграм-каналах белорусов. В основном это беженцы.

— В Батуми ваша дочь училась в частной школе. Как решили вопрос с образованием в Аргентине?

— Здесь Надя учится в государственной школе бесплатно. Нашли ближайшую школу возле дома и с помощью переводчика договорились о том, что ее примут. По возрасту Надя должна были идти в четвертый класс, ее взяли в пятый, потому что там было место. Договорились в пятницу, а в понедельник она уже пошла в школу.

— Не зная при этом испанского языка?

—Да. Учительница включала в телефоне голосовой переводчик с испанского на русский во время урока.

В целом учиться несложно, потому что Надя проходила многое по программе ранее. У них много занятий физкультурой на улице.

— Как происходит коммуникация с одноклассниками?

— Она была единственная русскоязычная девочка на всю школу, конечно, всем хотелось ее потрогать и обнять.

Конечно, это тяжело, когда тебя не понимают, потому что ты не владеешь языком. Прошло немного времени, и дети привыкли. В принципе, им интереснее общаться друг с другом, потому что они понимают друг друга, чем с ней, которая только погрузилась в новую языковую среду.

— Дорого ли снимать жилье?

— Зависит от сезона. Сейчас в Аргентине лето — туристический сезон. И в Мар-дель-Плата у океана, и в Буэнос-Айресе цены на квартиры взлетели в три раза. В сентябре в Мар-дель-Плата можно было снять трехкомнатную или четырехкомнатную квартиру за 500$, а за 900$ — огромный дом.

В декабре аренда квартир в Мар-дель-Плата поднялась до 1500, а дом, в котором мы жили, хозяева собирались сдавать за 3000 долларов.

Мы переехали в Буэнос-Айрес, и здесь можно снять двухкомнатную квартиру (40 квадратов) за 1050 долларов (вместе с коммуналкой). В многоэтажных домах есть такая оплата за обслуживание дома — называется экспенсисы.

Экспенсисы могут доходить до 300-400 долларов в месяц. То есть, если ты нашел квартиру за 500-600 долларов, рано радоваться: тебя могут ждать дополнительные расходы на экспенсисы и коммуналка (от 100 до 200 долларов).

Подъезды очень красивые, в зеркалах. Почти в каждом охранник, который поможет, проводит, подскажет. Каждое утро перед подъездом моют асфальт.

— Обалдеть!

— Это обслуживание, за которое и берут такие деньги.

— Как в Аргентине с криминалом? О Буэнос-Айресе читала отзывы, как телефоны воруют на улице. Слышали ли вы подобные истории?

— Историй много разных, но, опять же, кто-то живет 2-3 года и не сталкивался вообще ни с чем, а кто-то приехал — и его сразу ограбили. Мне кажется, это как в любой стране.

Тут есть, конечно, такие районы, в которые лучше не соваться. Это бедные районы, где много криминала. Говорят, когда сезон, много туристов, активизируются эти люди, подворовывают.

Если не хочешь лишиться телефона, например, в кафе, держи его в сумке, а не на столе. Но так я поступала и в Грузии. Не стоит гулять ночью по опасным районам — обычные правила безопасности.

Оружие есть у многих, почти в каждой семье — его разрешено иметь с 18 лет.

— Какие в Аргентине цены на базовые продукты?

— Здесь очень большой выбор разного мяса. Говядина, свинина, курица стоят одинаково. В среднем, около 4-5 долларов за килограмм.

Литр вина 2,5-4 доллара. Есть и дороже — по 8-10 долларов, но и дешевое будет прекрасное.

Хлеб продается в основном тостовый. Он стоит где-то 2-3 доллара. Но есть магазинчики, в которых продаются мини-багеты — упаковка 8 штук стоит полдоллара.

Яйца мы берем по 30 штук — это обходится в 5$.

Подсолнечное масло стоит полтора доллара. Молоко — доллар за литр. Есть дороже.

Сметаны нет как таковой. Ее заменяют сыром типа «Филадельфия» (3$ за банку).

Творога нет, но продается рикотта. Она недорогая. Твердый сыр за 200-300 граммов — 4-5$.

Овощная корзина зависит от сезона. Когда мы приехали, овощи были дорогие. Огурцы за килограмм по 4 доллара. Сейчас сезон, и цены стали снижаться. Кило огурцов можно купить за доллар. Помидоры — за полтора доллара. Цены разнятся очень сильно в магазинах — могут и в три раза. Чтобы что-то добыть подешевле, ты должен побегать.

— Вы уже познакомились с аргентинской медициной?

— Нет, но от друзей, которые тут живут, знаю, что медицина тут бесплатная для всех. Неважно, какой у тебя статус, легально ли ты находишься в стране. Это касается и школ, где обучение бесплатно.

Моя подруга за два месяца прошла полный чек-ап, обошла всех специалистов, которые ей были нужны, сделала УЗИ. Доплачивала за обследования, если ей надо было срочно что-то сделать.

Система такая: приходишь в поликлинику по месту жительства, идешь к терапевту, говоришь, на что ты жалуешься, терапевт тебе направляет на анализы, обследования или к узким специалистам.

Некоторые жалуются, например, что не могут взять талончик, надо два месяца ждать. Но опять же, у всех разные случаи. Все мои знакомые отзываются положительно о медицинских услугах.

Читаешь экспатские чаты и понимаешь, что такие впечатления не у всех. Но вот что касается родов (многие едут рожать ради гражданства), читала только положительные отзывы.

В Мар-дель-Плата может быть палата со старым ремонтом, но обслуживать тебя будут на высшем уровне. Если хочешь красивой картинки, платишь за роды. Если тебе важно именно обслуживание, то бесплатно сможешь родить в обычном роддоме.

— Какие в Аргентине зарплаты?

— У них очень хорошие зарплаты. Учителя, врачи, водители автобусов, полицейские зарабатывают от тысячи долларов и выше.

Продавец со старта может получать 1300$, а с опытом работы — может быть и 2000$. Специалисты, которые обслуживают многоквартирные дома, зарабатывают 2-2,5 тысячи долларов.

— Вы уехали из Беларуси вместе с семьей в 2021-м. Думали о том, что когда-нибудь вернетесь на родину?

— Сейчас у меня такой мысли не возникает. У меня нет абсолютно никакой ностальгии по Беларуси, где я прожила всю свою жизнь, а в Грузию, где мы прожили три года, я бы вернулась, если там все будет хорошо, конечно.

Мы дали себе еще три месяца на то, чтобы наладить все в Аргентине, и если не получится, вернемся в Батуми, где адаптироваться было легче, и менталитет не так уж сильно отличается от нашего.

— А аргентинцы как отличаются?

— Меня все предупреждали про эту их знаменитую транкилу и маньяну: спокойно и никуда не торопимся. То есть, если ты вызвал сантехника, не жди, что он придет на следующий день, 2-3 недели можешь ждать.

У меня такого не было. У меня было все наоборот. Как только в доме что-то ломалось, и мы вызывали электрика или столяра, они приходили через пару часов.

В то же время вижу, что люди здесь живут не торопясь, кайфуя. У каждой семьи должны быть складные стульчики, переносной холодильник и термосы для мате — аргентинского чая. Их времяпровождение в основном — взять это все, выйти на ближайшую лужайку, сидеть и пить чай.

Мы привыкли жить в другом ритме, а они могут сидеть и пить мате целыми днями, никуда не спеша. И неважно, что происходит вокруг. У них другие ценности, чем у нас. Во время сиесты магазины закрываются с двух до пяти. И неважно им, что они теряют деньги. Круглосуточных магазинов я не видела. По воскресеньям Мар-дель-Плата вымирал, и никакие магазины не работали.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com