закрыть
19 января 2025, воскресенье, 11:07
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«Меня все предупреждали про их знаменитую транкилу и маньяну»

3
  • 19.01.2025, 9:54
  • 3,370
«Меня все предупреждали про их знаменитую транкилу и маньяну»

Белоруска рассказала о возможностях, которые открывает для приезжих Аргентина.

Белоруска Алена Журавлева в интервью «Салідарнасці» рассказала о второй эмиграции и возможностях, которые открывает для приезжих Аргентина. В том числе, как получить статус беженца, а потом паспорт.

Алена, Вадим и их дочка Надя уехали из Беларуси в 2021-м, по той же причине, что и сотни тысяч соотечественников.

— Находиться на родине было уже невозможно, — говорит Алена Журавлева.

Несколько лет семья прожила в Грузии, а относительно недавно — решились на вторую эмиграцию. Алена ставит звуки на расстоянии — она работает логопедом онлайн, ее ученики живут в разных странах. Ее муж Вадим — специалист по ремонту и мастер по сборке мебели. Дочка Надя — школьница.

— Алена, почти четыре года вы прожили в Батуми. Почему решили переехать в Аргентину?

— Во-первых, потому что безвизовый въезд. Во-вторых, есть возможность легализоваться — получить документы и в итоге гражданство.

Без визы ты можешь жить в Аргентине три месяца. Но, по сути, даже если ты живешь больше, никто тебя из страны не выгонит, не арестует и не проверит, сколько ты живешь. Просто при выезде из страны заплатишь штраф в районе 100-200 долларов — и все.

— А депортация не грозит?

— Пока не знаю о подобных случаях. Раньше можно было два года прожить в стране, даже нелегально, и подаваться на гражданство. Сейчас остались варианты только подаваться на международную защиту, получать документы, что ты легально здесь находишься, как сделали мы.

Подали документы, написали письмо, в котором описали ситуацию в Беларуси и ситуацию в Грузии (почему мы не смогли там легализоваться). Приложили переведенные документы и получили прекарию — этот документ нужно продлевать каждые три месяца.

— Прекария — это разрешение на проживание в стране?

— Да, этот документ, подтверждающий легальное пребывание в стране. Его можно получить по беженству. Также для иностранцев есть возможность получить ВНЖ для рантье, если у тебя есть недвижимость либо бизнес, который приносит тебе хороший доход (в размере около 2000 USD в месяц на одного человека), подтвержденный документально, в том числе на детей.

Самый простой способ получить гражданство в Аргентине — по рождению ребенка или через брак с гражданином страны.

Также можно легализоваться через учебу ребенка.

— Аргентина признает белорусов беженцами?

— Да.

— Есть ли какие-то бонусы от этого статуса?

— Только легальное проживание. Прекария, которую мы получили, — временный документ. Она дает право работать, учиться, открывать счет в банке. ВНЖ (DNI) открывает больше возможностей. Получив ВНЖ, через два года проживания в стране ты можешь подаваться на получение гражданства.

Как я узнавала, в разных городах госорганы принимают разные пакеты документов на гражданство. В Мар-дель-Плата подача на гражданство обязательно с ВНЖ, а в Буэнос-Айресе принимают документы без него.

Паспорт Аргентины занимает 21 место в рейтинге паспортов Guide. Граждане Аргентины имеют право безвизового въезда в 172 стран, но для въезда в 31 требуется виза.

— Алена, а есть ли в Аргентине белоруское комьюнити?

— Да. По-моему, оно не очень большое, как в Грузии. Знаю о двух телеграм-каналах белорусов. В основном это беженцы.

— В Батуми ваша дочь училась в частной школе. Как решили вопрос с образованием в Аргентине?

— Здесь Надя учится в государственной школе бесплатно. Нашли ближайшую школу возле дома и с помощью переводчика договорились о том, что ее примут. По возрасту Надя должна были идти в четвертый класс, ее взяли в пятый, потому что там было место. Договорились в пятницу, а в понедельник она уже пошла в школу.

— Не зная при этом испанского языка?

—Да. Учительница включала в телефоне голосовой переводчик с испанского на русский во время урока.

В целом учиться несложно, потому что Надя проходила многое по программе ранее. У них много занятий физкультурой на улице.

— Как происходит коммуникация с одноклассниками?

— Она была единственная русскоязычная девочка на всю школу, конечно, всем хотелось ее потрогать и обнять.

Конечно, это тяжело, когда тебя не понимают, потому что ты не владеешь языком. Прошло немного времени, и дети привыкли. В принципе, им интереснее общаться друг с другом, потому что они понимают друг друга, чем с ней, которая только погрузилась в новую языковую среду.

— Дорого ли снимать жилье?

— Зависит от сезона. Сейчас в Аргентине лето — туристический сезон. И в Мар-дель-Плата у океана, и в Буэнос-Айресе цены на квартиры взлетели в три раза. В сентябре в Мар-дель-Плата можно было снять трехкомнатную или четырехкомнатную квартиру за 500$, а за 900$ — огромный дом.

В декабре аренда квартир в Мар-дель-Плата поднялась до 1500, а дом, в котором мы жили, хозяева собирались сдавать за 3000 долларов.

Мы переехали в Буэнос-Айрес, и здесь можно снять двухкомнатную квартиру (40 квадратов) за 1050 долларов (вместе с коммуналкой). В многоэтажных домах есть такая оплата за обслуживание дома — называется экспенсисы.

Экспенсисы могут доходить до 300-400 долларов в месяц. То есть, если ты нашел квартиру за 500-600 долларов, рано радоваться: тебя могут ждать дополнительные расходы на экспенсисы и коммуналка (от 100 до 200 долларов).

Подъезды очень красивые, в зеркалах. Почти в каждом охранник, который поможет, проводит, подскажет. Каждое утро перед подъездом моют асфальт.

— Обалдеть!

— Это обслуживание, за которое и берут такие деньги.

— Как в Аргентине с криминалом? О Буэнос-Айресе читала отзывы, как телефоны воруют на улице. Слышали ли вы подобные истории?

— Историй много разных, но, опять же, кто-то живет 2-3 года и не сталкивался вообще ни с чем, а кто-то приехал — и его сразу ограбили. Мне кажется, это как в любой стране.

Тут есть, конечно, такие районы, в которые лучше не соваться. Это бедные районы, где много криминала. Говорят, когда сезон, много туристов, активизируются эти люди, подворовывают.

Если не хочешь лишиться телефона, например, в кафе, держи его в сумке, а не на столе. Но так я поступала и в Грузии. Не стоит гулять ночью по опасным районам — обычные правила безопасности.

Оружие есть у многих, почти в каждой семье — его разрешено иметь с 18 лет.

— Какие в Аргентине цены на базовые продукты?

— Здесь очень большой выбор разного мяса. Говядина, свинина, курица стоят одинаково. В среднем, около 4-5 долларов за килограмм.

Литр вина 2,5-4 доллара. Есть и дороже — по 8-10 долларов, но и дешевое будет прекрасное.

Хлеб продается в основном тостовый. Он стоит где-то 2-3 доллара. Но есть магазинчики, в которых продаются мини-багеты — упаковка 8 штук стоит полдоллара.

Яйца мы берем по 30 штук — это обходится в 5$.

Подсолнечное масло стоит полтора доллара. Молоко — доллар за литр. Есть дороже.

Сметаны нет как таковой. Ее заменяют сыром типа «Филадельфия» (3$ за банку).

Творога нет, но продается рикотта. Она недорогая. Твердый сыр за 200-300 граммов — 4-5$.

Овощная корзина зависит от сезона. Когда мы приехали, овощи были дорогие. Огурцы за килограмм по 4 доллара. Сейчас сезон, и цены стали снижаться. Кило огурцов можно купить за доллар. Помидоры — за полтора доллара. Цены разнятся очень сильно в магазинах — могут и в три раза. Чтобы что-то добыть подешевле, ты должен побегать.

— Вы уже познакомились с аргентинской медициной?

— Нет, но от друзей, которые тут живут, знаю, что медицина тут бесплатная для всех. Неважно, какой у тебя статус, легально ли ты находишься в стране. Это касается и школ, где обучение бесплатно.

Моя подруга за два месяца прошла полный чек-ап, обошла всех специалистов, которые ей были нужны, сделала УЗИ. Доплачивала за обследования, если ей надо было срочно что-то сделать.

Система такая: приходишь в поликлинику по месту жительства, идешь к терапевту, говоришь, на что ты жалуешься, терапевт тебе направляет на анализы, обследования или к узким специалистам.

Некоторые жалуются, например, что не могут взять талончик, надо два месяца ждать. Но опять же, у всех разные случаи. Все мои знакомые отзываются положительно о медицинских услугах.

Читаешь экспатские чаты и понимаешь, что такие впечатления не у всех. Но вот что касается родов (многие едут рожать ради гражданства), читала только положительные отзывы.

В Мар-дель-Плата может быть палата со старым ремонтом, но обслуживать тебя будут на высшем уровне. Если хочешь красивой картинки, платишь за роды. Если тебе важно именно обслуживание, то бесплатно сможешь родить в обычном роддоме.

— Какие в Аргентине зарплаты?

— У них очень хорошие зарплаты. Учителя, врачи, водители автобусов, полицейские зарабатывают от тысячи долларов и выше.

Продавец со старта может получать 1300$, а с опытом работы — может быть и 2000$. Специалисты, которые обслуживают многоквартирные дома, зарабатывают 2-2,5 тысячи долларов.

— Вы уехали из Беларуси вместе с семьей в 2021-м. Думали о том, что когда-нибудь вернетесь на родину?

— Сейчас у меня такой мысли не возникает. У меня нет абсолютно никакой ностальгии по Беларуси, где я прожила всю свою жизнь, а в Грузию, где мы прожили три года, я бы вернулась, если там все будет хорошо, конечно.

Мы дали себе еще три месяца на то, чтобы наладить все в Аргентине, и если не получится, вернемся в Батуми, где адаптироваться было легче, и менталитет не так уж сильно отличается от нашего.

— А аргентинцы как отличаются?

— Меня все предупреждали про эту их знаменитую транкилу и маньяну: спокойно и никуда не торопимся. То есть, если ты вызвал сантехника, не жди, что он придет на следующий день, 2-3 недели можешь ждать.

У меня такого не было. У меня было все наоборот. Как только в доме что-то ломалось, и мы вызывали электрика или столяра, они приходили через пару часов.

В то же время вижу, что люди здесь живут не торопясь, кайфуя. У каждой семьи должны быть складные стульчики, переносной холодильник и термосы для мате — аргентинского чая. Их времяпровождение в основном — взять это все, выйти на ближайшую лужайку, сидеть и пить чай.

Мы привыкли жить в другом ритме, а они могут сидеть и пить мате целыми днями, никуда не спеша. И неважно, что происходит вокруг. У них другие ценности, чем у нас. Во время сиесты магазины закрываются с двух до пяти. И неважно им, что они теряют деньги. Круглосуточных магазинов я не видела. По воскресеньям Мар-дель-Плата вымирал, и никакие магазины не работали.

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Лучше купить магнитик
Лучше купить магнитик Ирина Халип
Россию ждут товары по талонам?
Россию ждут товары по талонам? Андерс Аслунд
Плавучие кошмары трех морей
Плавучие кошмары трех морей Владимир Халип
Россия начинает сыпаться, а тут предлагают переговоры
Россия начинает сыпаться, а тут предлагают переговоры Андрей Клименко