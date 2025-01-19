закрыть
19 января 2025, воскресенье, 11:07
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«Нет счастья в жизни кремлевскому ковбою»

2
  • Телеграм-канал «Времени на раскачку нет»
  • 19.01.2025, 10:02
  • 6,216
«Нет счастья в жизни кремлевскому ковбою»
Юн Сок Ель

Что же вы творите-то, южные корейцы?

«Повернули на восток» было в сторону от «Запада» - выборов, импичментов, свобод, а там есть места, куда опасно заезжать по неосторожности. Даже и не «Запад», а еще страшнее.

Суд в Южной Корее выдал ордер на арест импичнутого президента Юн Сок Еля на основании обвинений в организации мятежа и злоупотреблении властью. Следователи могут держать Юн Сок Еля под стражей до 20 дней.

Это как?! Как звучат в России слова «президент», «ордер на арест», «под стражей»?! Представьте себе лица Путина и Пескова, палату нижнего спикера Володина, застывшую в оцепенении.

Вот бы какой-нибудь писатель сочинил фантастический роман – за «злоупотребление властью» взят импичнутый Путин по решению Басманного суда, «следственные действия» с ним ведет Бастрыкин, Песков носит передачи. А в них пальмовое масло от Володина для укрепления сил.

Телеграм-канал «Времени на раскачку нет»

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Лучше купить магнитик
Лучше купить магнитик Ирина Халип
Россию ждут товары по талонам?
Россию ждут товары по талонам? Андерс Аслунд
Плавучие кошмары трех морей
Плавучие кошмары трех морей Владимир Халип
Россия начинает сыпаться, а тут предлагают переговоры
Россия начинает сыпаться, а тут предлагают переговоры Андрей Клименко