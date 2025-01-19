«Нет счастья в жизни кремлевскому ковбою» 2 Телеграм-канал «Времени на раскачку нет»

19.01.2025, 10:02

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Юн Сок Ель

Что же вы творите-то, южные корейцы?

«Повернули на восток» было в сторону от «Запада» - выборов, импичментов, свобод, а там есть места, куда опасно заезжать по неосторожности. Даже и не «Запад», а еще страшнее.

Суд в Южной Корее выдал ордер на арест импичнутого президента Юн Сок Еля на основании обвинений в организации мятежа и злоупотреблении властью. Следователи могут держать Юн Сок Еля под стражей до 20 дней.

Это как?! Как звучат в России слова «президент», «ордер на арест», «под стражей»?! Представьте себе лица Путина и Пескова, палату нижнего спикера Володина, застывшую в оцепенении.

Вот бы какой-нибудь писатель сочинил фантастический роман – за «злоупотребление властью» взят импичнутый Путин по решению Басманного суда, «следственные действия» с ним ведет Бастрыкин, Песков носит передачи. А в них пальмовое масло от Володина для укрепления сил.

Телеграм-канал «Времени на раскачку нет»

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