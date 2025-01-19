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В Беларуси милиция пошла по квартирам украинцев

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  • 19.01.2025, 10:11
  • 2,894
В Беларуси милиция пошла по квартирам украинцев

Это может быть связано с провокационными сообщениями российских СМИ.

Милиция в Беларуси начала обход квартир, в которых живут украинские граждане. Вероятно, это связано с провокационными сообщениями, опубликованными российскими СМИ.

В Гомельской области сотрудники милиции начали ходить по квартирам украинцев, включая тех, кто родился в Беларуси, сообщает издание «Флагшток».

Их предупреждают о недопустимости нарушения так называемых «политических статей» Уголовного и Административного кодекса.

Одной из причин профилактических обходов могли стать провокационные сообщения, появившиеся в российских СМИ. В частности, сейчас в них тиражируются слова некоего Сергея Лебедева, пророссийского агента в украинском Николаеве, который заявляет, что якобы в Беларуси для организации уличных акций хотят использовать украинских студентов.

Никаких подтверждений правдивости этих слов издания не приводят, поэтому это больше похоже на умышленные информационные вбросы, от которых страдают украинцы, живущие в Беларуси.

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