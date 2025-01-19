Протас признан первой звездой матча «Вашингтона» с «Питтсбургом»
- 19.01.2025, 10:19
Белорус оформил 1+1 в победном поединке своей команды.
В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Вашингтон» дома обыграл «Питтсбург», пишет betnews.by.
Вашингтон — Питтсбург — 4:1 (Чичран, 7:42, Протас, 32:08, Дюбуа, 57:50-бол., Дьюхайм, 58:30-п.в.; Раст, 51:29).
Белорусский форвард вашингтонцев Алексей Протас сделал ассист при первом взятии ворот «Пингвинз», а потом забросил и сам, отличившись 4-й победной шайбой в сезоне.
Звезда Betera cыграл 14 минут 38 секунд, набрал 2 (1+1) очка, совершил 1 бросок, сделал 2 «блока», получил 2 минуты и заработал показатель полезности «+2». В итоге Протас стал первой звездой матча.
Теперь у Big Pro 38 (19+19) очков в чемпионате при показателе полезности «+26».
Набрав 67 очков в 46 матчах, «Кэпс» вышли на первое место в сводной таблице. А на Востоке «столичники» опережают «Торонто» на 7 баллов.
Следующий поединок ждет «Вашингтон» в гостях у «Эдмонтона» — в среду, 22 января.