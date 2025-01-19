Протас признан первой звездой матча «Вашингтона» с «Питтсбургом» 19.01.2025, 10:19

Алексей Протас

Белорус оформил 1+1 в победном поединке своей команды.

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Вашингтон» дома обыграл «Питтсбург», пишет betnews.by.

Вашингтон — Питтсбург — 4:1 (Чичран, 7:42, Протас, 32:08, Дюбуа, 57:50-бол., Дьюхайм, 58:30-п.в.; Раст, 51:29).

Белорусский форвард вашингтонцев Алексей Протас сделал ассист при первом взятии ворот «Пингвинз», а потом забросил и сам, отличившись 4-й победной шайбой в сезоне.

Звезда Betera cыграл 14 минут 38 секунд, набрал 2 (1+1) очка, совершил 1 бросок, сделал 2 «блока», получил 2 минуты и заработал показатель полезности «+2». В итоге Протас стал первой звездой матча.

Теперь у Big Pro 38 (19+19) очков в чемпионате при показателе полезности «+26».

Набрав 67 очков в 46 матчах, «Кэпс» вышли на первое место в сводной таблице. А на Востоке «столичники» опережают «Торонто» на 7 баллов.

Следующий поединок ждет «Вашингтон» в гостях у «Эдмонтона» — в среду, 22 января.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com