«У Путина все получилось несколько анекдотично» 19.01.2025, 10:20

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Что на самом деле дает Кремлю договор с Ираном?

Россия подписала соглашение с Ираном

Между Россией и Ираном 17 января 2025 года был подписан договор о «всеобъемлющее стратегическом партнерстве». Владимир Путин добивался этого уже долго, однако насколько это реально выгодно Кремлю пока неизвестно.

Политолог Александр Морозов рассказал «24 Каналу», что подписание договора с Ираном, по его мнению, довольно анекдотическая ситуации. Это произошло накануне инаугурации Дональда Трампа, которая должна состояться 20 января.

«Иран это «красная тряпка» для политики США», – сказал политолог.

Последствия договора с Ираном

Александр Морозов отметил, если Путин рассчитывал на более лояльную позицию относительно своей политики от республиканцев, которые есть в Конгрессе США, то теперь этого не будет, учитывая договор о стратегическом партнерстве с Ираном.

«В этом договоре, как утверждает иранская сторона, нет военного компонента. Однако всех беспокоит не только это, но и возможность взаимодействия вокруг ядерной программы Ирана, ведь Россия технологически может поддерживать ее», – подчеркнул он.

Кроме того, Путин может использовать партнерство с Ираном для того, чтобы обходить западные санкции.

США и Европейский Союз, вероятно, вскоре выскажут свою позицию относительно этого события. По словам Морозова, ожидается крайне негативная реакция.

Позиция Ирана в отношении России

Известно, что иранские власти не признают оккупированные территорию страной-агрессором. Этого также нет и в договоре о стратегическом партнерстве, хотя Кремль добивался таких политических сдвигов.

Александр Морозов считает, что между Россией и США в 2025 году будет продолжаться борьба за Иран.

«У Путина осталось очень мало торговых партнеров, а договор с Тегераном даст ему возможность экономического взаимодействия», – добавил политолог.

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