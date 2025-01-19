«У Путина все получилось несколько анекдотично»
- 19.01.2025, 10:20
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Что на самом деле дает Кремлю договор с Ираном?
Россия подписала соглашение с Ираном
Между Россией и Ираном 17 января 2025 года был подписан договор о «всеобъемлющее стратегическом партнерстве». Владимир Путин добивался этого уже долго, однако насколько это реально выгодно Кремлю пока неизвестно.
Политолог Александр Морозов рассказал «24 Каналу», что подписание договора с Ираном, по его мнению, довольно анекдотическая ситуации. Это произошло накануне инаугурации Дональда Трампа, которая должна состояться 20 января.
«Иран это «красная тряпка» для политики США», – сказал политолог.
Последствия договора с Ираном
Александр Морозов отметил, если Путин рассчитывал на более лояльную позицию относительно своей политики от республиканцев, которые есть в Конгрессе США, то теперь этого не будет, учитывая договор о стратегическом партнерстве с Ираном.
«В этом договоре, как утверждает иранская сторона, нет военного компонента. Однако всех беспокоит не только это, но и возможность взаимодействия вокруг ядерной программы Ирана, ведь Россия технологически может поддерживать ее», – подчеркнул он.
Кроме того, Путин может использовать партнерство с Ираном для того, чтобы обходить западные санкции.
США и Европейский Союз, вероятно, вскоре выскажут свою позицию относительно этого события. По словам Морозова, ожидается крайне негативная реакция.
Позиция Ирана в отношении России
Известно, что иранские власти не признают оккупированные территорию страной-агрессором. Этого также нет и в договоре о стратегическом партнерстве, хотя Кремль добивался таких политических сдвигов.
Александр Морозов считает, что между Россией и США в 2025 году будет продолжаться борьба за Иран.
«У Путина осталось очень мало торговых партнеров, а договор с Тегераном даст ему возможность экономического взаимодействия», – добавил политолог.