закрыть
19 января 2025, воскресенье, 11:07
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Писториус допустил размещение немецких миротворцев в Украине

1
  • 19.01.2025, 10:41
Писториус допустил размещение немецких миротворцев в Украине
Борис Писториус

Германия должна взять на себя ответственность.

Глава оборонного ведомства ФРГ Борис Писториус считает, что германские военные могли бы принять участие в обеспечении безопасности демилитаризованной зоны в Украине в случае прекращения огня.

Об этом германский министр сказал в интервью изданию Süddeutsche Zeitung (SZ), передает DW.

В то же время он отметил, что вопрос отправки миротворцев в Украину «будет обсуждаться тогда, когда наступит время».

«Мы являемся крупнейшим партнером НАТО в Европе. Поэтому очевидно, что мы будем играть определенную роль и должны взять на себя ответственность», - сказал Писториус, отвечая на вопрос о возможном развертывании германских войск в буферной зоне между Украиной и Россией.

По словам главы Минобороны Германии, ключевым является то, как создать тот уровень безопасности для Украины, который предотвратил бы повторное нападение России через несколько лет.

Также Писториус рассказал, что в ближайшее время поедет в США, чтобы пообщаться с администрацией избранного президента США Дональда Трампа.

«Кандидат на должность министра обороны США пока не утвержден. Однако мы заинтересованы в скорой встрече и обмене мнениями в Вашингтоне в начале февраля», - сказал Писториус.

Также германский министр прокомментировал свой недавний визит в Киев. Он отметил, что в Украине «чувствуется нервозность, неопределенность относительно того, что может произойти в Вашингтоне, когда новый президент США Дональд Трамп вступит в должность».

По его словам, Украина сейчас имеет серьезные вызовы, в частности, вопрос мобилизации солдат после трех лет полномасштабной войны.

В то же время Писториуса поразило то, что несмотря на борьбу с российской агрессией Украине удается быть «более современнее в некоторых сферах, чем некоторые страны Европы». В частности, германский чиновник привел в пример диджитализацию государственных услуг и инновации в разработке дронов.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Лучше купить магнитик
Лучше купить магнитик Ирина Халип
Россию ждут товары по талонам?
Россию ждут товары по талонам? Андерс Аслунд
Плавучие кошмары трех морей
Плавучие кошмары трех морей Владимир Халип
Россия начинает сыпаться, а тут предлагают переговоры
Россия начинает сыпаться, а тут предлагают переговоры Андрей Клименко