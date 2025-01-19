Писториус допустил размещение немецких миротворцев в Украине 1 19.01.2025, 10:41

Борис Писториус

Германия должна взять на себя ответственность.

Глава оборонного ведомства ФРГ Борис Писториус считает, что германские военные могли бы принять участие в обеспечении безопасности демилитаризованной зоны в Украине в случае прекращения огня.

Об этом германский министр сказал в интервью изданию Süddeutsche Zeitung (SZ), передает DW.

В то же время он отметил, что вопрос отправки миротворцев в Украину «будет обсуждаться тогда, когда наступит время».

«Мы являемся крупнейшим партнером НАТО в Европе. Поэтому очевидно, что мы будем играть определенную роль и должны взять на себя ответственность», - сказал Писториус, отвечая на вопрос о возможном развертывании германских войск в буферной зоне между Украиной и Россией.

По словам главы Минобороны Германии, ключевым является то, как создать тот уровень безопасности для Украины, который предотвратил бы повторное нападение России через несколько лет.

Также Писториус рассказал, что в ближайшее время поедет в США, чтобы пообщаться с администрацией избранного президента США Дональда Трампа.

«Кандидат на должность министра обороны США пока не утвержден. Однако мы заинтересованы в скорой встрече и обмене мнениями в Вашингтоне в начале февраля», - сказал Писториус.

Также германский министр прокомментировал свой недавний визит в Киев. Он отметил, что в Украине «чувствуется нервозность, неопределенность относительно того, что может произойти в Вашингтоне, когда новый президент США Дональд Трамп вступит в должность».

По его словам, Украина сейчас имеет серьезные вызовы, в частности, вопрос мобилизации солдат после трех лет полномасштабной войны.

В то же время Писториуса поразило то, что несмотря на борьбу с российской агрессией Украине удается быть «более современнее в некоторых сферах, чем некоторые страны Европы». В частности, германский чиновник привел в пример диджитализацию государственных услуг и инновации в разработке дронов.

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