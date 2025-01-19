Трамп прибыл в Вашингтон перед инаугурацией
- 19.01.2025, 10:55
СМИ узнали детали.
Новоизбранный президент США Дональд Трамп перед инаугурацией прибыл в Вашингтон 18 января. Она должна состояться 20 января.
Об этом сообщает CBS News.
Как пишет издание, самолет Трампа приземлился в аэропорту Даллеса вечером перед тем, как он направился в гольф-клуб Trump Sterling для запланированных вечерних праздников и фейерверков.
Трамп вышел из самолета около 7:20 вечера, он не отвечал на вопросы, говорят журналисты, но ненадолго остановился, чтобы помахать прессе и дважды махнул кулаком в воздухе.
Ранее Трамп, Мелания и их сын Бэррон сели на самолет в 17:13 по восточному времени и вылетели из международного аэропорта Палм-Бич, штат Флорида, вблизи Мар-а-Лаго. Они втроем развернулись на лестнице, и Трамп помахал рукой, прежде чем пойти внутрь самолета.
«Пока Трамп проводит время в своем клубе, новоизбранный вице-президент Джей Ди Вэнс посетит прием для членов кабинета министров и устроит ужин в Вашингтоне», - констатирует издание.
В воскресенье, 19 января, накануне своей инаугурации, Трамп должен принять участие в церемонии возложения венков на Арлингтонском национальном кладбище, а затем отправиться на митинг на Capital One Arena в Вашингтоне. После митинга состоится частный ужин.
День инаугурации Трампа
В день инаугурации Трамп начнет традиционную молитвенную службу в епископальной церкви Святого Иоанна, а затем направится в Белый дом на традиционный чай с Джо Байденом и первой леди, которые покидают свой пост.
Затем Трамп направится в Капитолий. Более 250 тысяч гостей получили билеты для просмотра инаугурации со всей территории Капитолия. Объединенный комитет Конгресса по инаугурационным церемониям, который отвечает за планирование мероприятия, отметил в заявлении, что «подавляющее большинство гостей, имеющих билеты, не смогут посетить церемонии лично».
«На инаугурации будут отсутствовать бывшая первая леди Мишель Обама и бывший спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси. Ни одна из них не объяснила, почему она пропускает церемонию», - констатируют журналисты.
После того, как Трамп примет присягу и выступит со своей инаугурационной речью, состоится торжественное прощание с Байденом и вице-президентом Камалой Харрис.
«Когда новое республиканское правительство придет к власти, Трамп отправится на церемонию подписания в Капитолий, чтобы утвердить некоторые из своих первых официальных актов, после чего состоится обед в Конгрессе и осмотр войск США», - отмечает канал.
Кроме того, Трамп снова планирует выступить перед своими сторонниками, прежде чем отправиться в Белый дом на церемонию подписания в Овальном кабинете.