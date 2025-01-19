Белорусам пообещали «аномально теплое» Крещение
- 19.01.2025, 11:03
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Сколько градусов ждать?
Синоптик Дмитрий Рябов пообещал белорусам «аномально теплое» Крещение, которое православные верующие будут отмечать уже завтра, 19 января. Согласно предварительному прогнозу, в этот день будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. При этом на территории Беларуси возможен туман, а ночью и утром — слабый гололед.
Вместе с этим специалист предупредил: на протяжении ночи по востоку страны ожидается сильный порывистый ветер. Синоптики Белгидромета лишь подтвердили его слова, уточнив, что порывы могут достигать 54-65 км/ч. В целом же 19 января, согласно прогнозу, в Беларуси будет преобладать северо-западный и западный умеренный ветер.
Согласно данным Белгидрометцентра, минимальная температура ночью будет колебаться в пределах от -4 до +2°С, а днем столбик термометра поднимется максимум до +5°С.