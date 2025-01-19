Яд, пули и чекисты: ФСБ захватила крупную компанию в РФ 2 19.01.2025, 11:11

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После череды смертей.

Загадочная история произошла с российской компанией «Благо», которая является одним из крупнейших в РФ производителей подсолнечного масла.

Три ее руководителя загадочно скончались, после чего контроль над бизнесом получил высокопоставленный чекист.

О произошедшем рассказал влиятельный российский Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ», который, как считается, связан с российскими спецслужбами.

Три руководители «Благо» простились с жизнью всего за 4 месяца. Первым в октябре 2024 года скончался основной владелец компании Аркадий Фосман.

Известно, что в последнее время он жил в Объединенных Арабских Эмиратах и опасался за свою жизнь, так как имел конфликт с экс-главой управления «К» Федеральной службы безопасности (ФСБ) России Виктором Ворониным.

Управление «К» ФСБ занимается вопросами обеспечения безопасности в сфере информационных технологий, коммуникаций и экономической безопасности. Фактически, оно причастно к «крышеванию» крупного бизнеса.

Суть конфликта между Фосманом и Ворониным неизвестна. Бизнесмен сильно боялся за свою жизнь и имел очень серьезную охрану. Она ему не помогла. Минувшей осенью он скончался в немецкой больнице от отека мозга и легких. Спустя пару дней после смерти бизнесмена ушел из жизни и его отец.

Есть основания полагать, что они могли стать жертвами отравления. «Аркадий не появлялся в России, жил под усиленной охраной в ОАЭ и соблюдал повышенные меры безопасности…

Он не доверял телефонам, мессенджерам и даже электронной почте. Поэтому доверенные лица из компании писали ему письма, которые в ОАЭ отвозил отец Валерий.

По словам источника, примерно 6 месяцев назад, после того как Валерий привез очередные послания Аркадию, у отца и сына началось резкое ухудшение состояния здоровья», - сообщил российский ресурс.

На этой неделе случилась уже третья смерть в компании «Благо». Коммерческий директор компании Александр Хайдин 15 января должен был отвезти супругу на дачу, но пропал. Вскоре было найдено тело застреленного топ-менеджера. Рядом лежала предсмертная записка к семье и оружие.

По данным канала, топ-менеджерам «Благо» было официально объявлено, что отныне они подчиняются команде генерала ФСБ Воронина. Чекист взял многомиллионный бизнес под свой полный контроль.

По данным «ВЧК-ОГПУ», покойный Фосман был так называемым «решальщиком» Воронина. Через него другие бизнесмены решали свои вопросы с ФСБ. Это сотрудничество в итоге обернулось против него.

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