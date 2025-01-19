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Минский рыбак выловил в Свислочи щуку внушительных размеров

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  • 19.01.2025, 11:15
  • 3,062
Минский рыбак выловил в Свислочи щуку внушительных размеров

Что он с ней сделал?

Читатель «Онлайнера» Сергей поделился своим трофеем: вчера он выловил из столичной Свислочи щуку внушительных размеров. «Сантиметров 80—90, вся с икрой», — оценил он рыбу. Попозировав для фото и видео, мужчина отпустил ее обратно в реку. Почему?

— Рыбалкой я увлекаюсь всю жизнь. Но последние лет пять возвращаю всю пойманную рыбу обратно в воду. И призываю своих коллег почаще отпускать трофеи, чтобы что-то осталось и нашим потомкам, — объяснил Сергей свой поступок.

Рыбак рассказывает: щуку в минской Свислочи поймал на 12-сантиметровый воблер. Удачный улов случился в районе ул. Маяковского. Судя по видео, на рыбалку наш читатель выбрался всей семьей: помогал доставать рыбу из воды сын.

— В этой части Свислочи за последние три года было поймано штук 30 таких красавиц. И все отпущены! — добавил мужчина.

К слову, совсем недавно мы рассказывали про удачный улов из Свислочи другого рыбака. В Осиповичском районе мужчина по имени Андрей также вытащил из воды солидную щуку: ее длина составила 120 см, вес — 15,6 кг.

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