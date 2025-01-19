Боец ГУР рассказал о встрече с актером-путинистом Стивеном Сигалом в Еленовке

Боец ГУР рассказал о встрече с актером-путинистом Стивеном Сигалом в Еленовке5
- 19.01.2025, 11:20
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После этого он на две недели попал в дисциплинарный изолятор.
Военнослужащий Международного легиона Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей «Тритя» рассказал «Суспильному» о встрече с американским актером-путинистом Стивеном Сигалом после теракта в Еленовке.
По словам военного, после разговора с Сигалом он на две недели попал в дисциплинарный изолятор.
Военнослужащий провел в российской неволе почти 2,5 года. По его словам, после циничного теракта в Еленовке к пленным приехала якобы международная делегация, в составе которой был Стивен Сигал.
По словам украинского защитника, Сигал представился волонтером и представителем международного сообщества, которое будет способствовать скорейшему возвращению бойцов в Украину. В то же время риторика американца была ощутимо пропагандистской.
«Я хорошо знаю английский язык, поэтому вышел с ним пообщаться один на один, без переводчика. Он спросил: хочу ли я вернуться домой. И также спросил, что я думаю об украинском теракте. Я сказал, что считаю, что это была не украинская ракета, а заранее заложенная бомба», – рассказал «Тритя».
Военный сказал, что за это его потом забрали в дисциплинарный изолятор, как наказание. Там оккупанты били украинского защитника по туловищу и отбили ему ноги.
«Тритя» вернулся из плена во время обмена 18 октября 2024 года. Сейчас военный проходит реабилитацию, а впоследствии планирует вернуться в строй.